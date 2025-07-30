Інструктори у військових вишах отримуватимуть доплати — про які суми йдеться

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячну додаткову винагороду інструкторсько-викладацькому складу. Зміни торкнуться викладачів вищих військових навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 13320 на сайті Верховної Ради.

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Автори ініціативи зазначили, що в період дії воєнного стану в Україні військовослужбовці, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), отримують щомісячну додаткову винагороду в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Водночас така виплата не передбачена для інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів (ВВНЗ) та їх структурних підрозділів, попри те, що вони здійснюють аналогічну підготовку військовослужбовців, зокрема курсантів, офіцерів, призваних за мобілізацією, а також сержантів і солдатів із вищою освітою.

Що зміниться

Народні депутати новим законом розширили списку посад, які матимуть право на доплати. Йдеться про керівників та викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових закладах:



"військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), а також вищих військово-навчальних закладах та їх структурних підрозділах, щомісячно виплачується додаткова винагорода від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України".



Тож розмір доплат залежатиме від рівня підготовки, кваліфікації викладачів та визначатиметься Кабінетом міністрів.

Очікується, що прийняття цього законопроєкту дозволить:

забезпечити рівність додаткових винагород за аналогічні службові обов’язки військовослужбовцям, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах) та військовослужбовцям, інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів;

підвищити мотивацію військовослужбовців інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів до професійного зростання;

усунути соціальну несправедливість серед військовослужбовців, які виконують однакові функції;

сприяти якісній підготовці військовослужбовців у межах ВВНЗ.

Таким чином, на думку ініціаторів змін, прийняття законопроєкту сприятиме підвищенню обороноздатності України.

Коли почнуть нараховувати доплати

Закон підписав президент України Володимир Зеленський 29 липня 2025 року. Документ набере чинності за місяць після його опублікування. Після цього у Кабміну буде місяць, щоб забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

Раніше ми писали, що в Україні планують суттєво переглянути рівень зарплат для військовослужбовців, які служать у тилу. Мінімальна виплата для таких бійців має зрости щонайменше до 50 тисяч гривень.

Також дізнавайтеся, які виплати належать українцям, що проходять БЗВП.