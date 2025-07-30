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Головна Військова економіка Додаткова винагорода ЗСУ — сім підстав для невиплати

Додаткова винагорода ЗСУ — сім підстав для невиплати

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 05:38
Виплати у ЗСУ - коли не виплачують додаткову винагороду
Затриманий військовослужбовець. Фото: Громадське радіо

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду під час війни. Але існує низка підстав для скасування цієї виплати.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Українські військовослужбовці, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, мають право на додаткову винагороду.

Втім, зазначили у Міноборони, існують випадки, коли ця винагорода не виплачується військовослужбовцю.

Це, зокрема, може статися тоді, коли військовослужбовець відмовиться виконувати бойові накази чи розпорядження командування.

Також виплата припиняється, якщо військовослужбовець здійснив СЗЧ, став дезертиром чи добровільно здався в полон ворогу.

Інші підстави для припинення виплат

У військовому відомстві назвали інші п’ять підстав для припинення виплат додаткової допомоги.

Це відбувається, коли військовослужбовець:

  • був усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень;
  • вживав алкогольні, наркотичні або психотропні речовини, виконував завдання в такому стані;
  • вчинив інші дії, за які суд притягнув до відповідальності;
  • навмисно спричинив ушкодження своєму здоров’ю або вчинив самогубство (за винятком випадку із доведенням до самогубства, встановленого судом);
  • відбуває покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовим можуть автоматично припинити виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, коли родичів загиблих чи зниклих безвісти військових можуть позбавити виплат.

виплати ЗСУ полонені військовослужбовці СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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