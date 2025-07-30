Выплаты в ВСУ - когда не выплачивают дополнительное вознаграждение

Задержанный военнослужащий. Фото: Общественное радио

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение во время войны. Но существует ряд оснований для отмены этой выплаты.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Отказ от выполнения приказа и СЗЧ

Украинские военнослужащие, которые участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение.

Впрочем, отметили в Минобороны, существуют случаи, когда это вознаграждение не выплачивается военнослужащему.

Это, в частности, может произойти тогда, когда военнослужащий откажется выполнять боевые приказы или распоряжения командования.

Также выплата прекращается, если военнослужащий совершил СВЧ, стал дезертиром или добровольно сдался в плен врагу.

Другие основания для прекращения выплат

В военном ведомстве назвали другие пять оснований для прекращения выплат дополнительной помощи.

Это происходит, когда военнослужащий:

был отстранен от исполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или выполнения служебных полномочий;

употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполнял задания в таком состоянии;

совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности;

намеренно причинил повреждения своему здоровью или совершил самоубийство (за исключением случая с доведением до самоубийства, установленного судом);

отбывает наказание на гауптвахте.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военным могут автоматически прекратить выплаты.

Добавим, мы сообщали о том, когда родственников погибших или пропавших без вести военных могут лишить выплат.