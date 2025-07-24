Доплаты военным за государственные награды — сколько начисляют и как оформить

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские защитники, а также семьи погибших Героев, которые отличились особыми заслугами перед Родиной и получили государственные награды, имеют право на ежемесячные денежные выплаты. Размер этих выплат зависит от типа награды и степени отличия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько доплачивают за государственные награды в 2025 году.

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Кто имеет право на выплаты и какой размер помощи

Право граждан на ежемесячную денежную помощь за заслуги перед Родиной, как пояснили в Пенсионном фонде Украины, предусмотрено Законом Украины № 2454-IX "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан". Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты определен постановлением Кабинета Министров Украины от 20.01.2023 № 79.

Ежемесячная денежная выплата принадлежит лицам, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года, были присвоены государственные награды.

Размер ежемесячной доплаты зависит от типа награды:

Герои Украины (орден "Золотая Звезда") — 24 тыс. грн (три минимальные зарплаты, установленные на 1 января календарного года);

Орден Богдана Хмельницкого трех степеней — 16 тыс. грн (две минимальные зарплаты);

Орден "За мужество" и орден княгини Ольги трех степеней — 8 тыс. грн (одна минималка).

Для семей погибших защитников, которые имели особые заслуги перед Родиной, предусмотрены выплаты в размере 8 тыс. грн (одна минимальная зарплата) в месяц.

Как оформить выплаты

Для получения денежных выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, такими как:

паспорт заявителя;

справка о присвоении идентификационного номера;

документ, подтверждающий сведения о месте проживания;

документ о присвоении звания или награждении орденом;

документ, подтверждающий непосредственное участие лица в защите суверенитета и территориальной целостности Украины (удостоверение или справка).

Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от того, состоит ли заявитель на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатель пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Ранее мы писали, что семьи погибших военнослужащих в Украине получают единовременную денежную помощь от государства в сумме 15 млн грн. Однако при некоторых обстоятельствах в выплате могут отказать.

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