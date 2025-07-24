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Головна Економіка Доплати в ЗСУ — скільки нараховують за державні нагороди

Доплати в ЗСУ — скільки нараховують за державні нагороди

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 09:10
Доплати військовим за державні нагороди — скільки нараховують та як оформити
Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські захисники, а також родини загиблих Героїв, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною та отримали державні нагороди, мають право на щомісячні грошові виплати. Розмір цих виплат залежить від типу нагороди та ступеня відзнаки.​

Новини.LIVE розповідають, скільки доплачують за державні нагороди у 2025 році.

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Хто має право на виплати та який розмір допомоги

Право громадян на щомісячну грошову допомогу за заслуги перед Батьківщиною, як пояснили в Пенсійному фонді України, передбачено Законом України № 2454-IX "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". Порядок призначення та виплати щомісячної грошової виплати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 79.

Щомісячна грошова виплата належить особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, були присвоєні державні нагороди. 

Розмір щомісячної доплати залежить від типу відзнаки:

  • Герої України (орден "Золота Зірка") — 24 тис. грн (три мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня календарного року);
  • Орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — 16 тис. грн (дві мінімальні зарплати);
  • Орден "За мужність" та орден княгині Ольги трьох ступенів — 8 тис. грн (одна мінімалка).

Для родин загиблих захисників, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачено виплати в розмірі 8 тис. грн (одна мінімальна зарплата) на місяць.

Як оформити виплати

Для отримання грошових виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами, такими як:

  • паспорт заявника;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • документ, що підтверджує відомості про місце проживання;
  • документ про присвоєння звання або нагородження орденом;
  • документ, що підтверджує безпосередню участь особи у захисті суверенітету і територіальної цілісності України (посвідчення або довідка).

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії або щомісячного довічного грошового утримання.

Раніше ми писали, що сім’ї загиблих військовослужбовців в Україні отримують одноразову грошову допомогу від держави в сумі 15 млн грн. Однак за деяких обставин у виплаті можуть відмовити.

Також дізнавайтеся, на яке грошове забезпечення можуть розраховувати захисники у серпні. 

виплати нагорода військові гроші державна нагорода
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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