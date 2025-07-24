Доплати військовим за державні нагороди — скільки нараховують та як оформити

Доплати в ЗСУ — скільки нараховують за державні нагороди
Українські захисники, а також родини загиблих Героїв, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною та отримали державні нагороди, мають право на щомісячні грошові виплати. Розмір цих виплат залежить від типу нагороди та ступеня відзнаки.
Новини.LIVE розповідають, скільки доплачують за державні нагороди у 2025 році.
Хто має право на виплати та який розмір допомоги
Право громадян на щомісячну грошову допомогу за заслуги перед Батьківщиною, як пояснили в Пенсійному фонді України, передбачено Законом України № 2454-IX "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". Порядок призначення та виплати щомісячної грошової виплати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 79.
Щомісячна грошова виплата належить особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, були присвоєні державні нагороди.
Розмір щомісячної доплати залежить від типу відзнаки:
- Герої України (орден "Золота Зірка") — 24 тис. грн (три мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня календарного року);
- Орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — 16 тис. грн (дві мінімальні зарплати);
- Орден "За мужність" та орден княгині Ольги трьох ступенів — 8 тис. грн (одна мінімалка).
Для родин загиблих захисників, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачено виплати в розмірі 8 тис. грн (одна мінімальна зарплата) на місяць.
Як оформити виплати
Для отримання грошових виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами, такими як:
- паспорт заявника;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- документ, що підтверджує відомості про місце проживання;
- документ про присвоєння звання або нагородження орденом;
- документ, що підтверджує безпосередню участь особи у захисті суверенітету і територіальної цілісності України (посвідчення або довідка).
Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії або щомісячного довічного грошового утримання.
Раніше ми писали, що сім’ї загиблих військовослужбовців в Україні отримують одноразову грошову допомогу від держави в сумі 15 млн грн. Однак за деяких обставин у виплаті можуть відмовити.
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