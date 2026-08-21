Пенсионерам доступна надбавка 20% к ежемесячным выплатам: кто может оформить в 2026 году

Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут рассчитывать на доплату к пенсии. Дополнительная денежная выплата в размере 20% предусмотрена для жителей горных населенных пунктов. Такой официальный статус имеют поселки и города, соответствующие определенным критериям: не только по расположению, но и по климатическим условиям и особенностям рельефа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

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Кто может получить надбавку к пенсии

Дабы претендовать на увеличенное ежемесячное денежное обеспечение, необходимо фактически проживать или работать в горной местности не менее шести месяцев подряд. Право на выплату также имеют внутренне перемещенные лица, которые переехали в соответствующий населенный пункт и подпадают под установленные критерии.

В целом статус горных имеют населенные пункты в четырех областях Украины: Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской. Размер ежемесячной надбавки — 20% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2026 год речь идет о сумме ориентировочно 472 грн.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов материальной помощи гражданам, которые работают, проживают или учатся на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного, увеличивается на 20%", — говорится в законе.

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Как оформить дополнительную выплату

Эта надбавка не назначается автоматически, поэтому пенсионеры должны самостоятельно обратиться в контролирующий орган с заявлением и пакетом документов.

Потребуется удостоверение жителя горного населенного пункта, которое выдают в органе местного самоуправления. После подачи заявления остается лишь дождаться решения о назначении доплаты или отклонения обращения.

Стоит отметить, что надбавка за проживание в горной местности не отменяет дополнительное денежное обеспечение для пенсионеров. То есть украинцы могут одновременно получать возрастную доплату после достижения 70 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, хватит ли украинцам 20 лет стажа для выхода на пенсию. В 2026 году необходимо иметь 33 года стажа, чтобы получить пенсионное удостоверение в 60 лет. Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет составляет 15 лет, в противном случае будет назначена государственная социальная помощь.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему пенсии украинцев, которые платили одинаковые страховые взносы и имеют аналогичный стаж, могут отличаться на 75%. По словам Даниила Гетманцева, причина кроется в несправедливой формуле расчета, которую необходимо заменить новой системой.