Пенсіонерам доступна надбавка 20% до щомісячних виплат: хто може оформити у 2026 році

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть розраховувати на доплату до пенсії. Додаткове грошове забезпечення у розмірі 20% передбачене для мешканців гірських населених пунктів. Такий офіційний статус мають селища і міста, що відповідають визначеним критеріям: не лише розташуванням, але й кліматичними умовами та особливостями рельєфу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Реклама

Хто може отримати надбавку до пенсії

Щоб претендувати на збільшене щомісячне грошове забезпечення, необхідно фактично проживати або працювати у гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль. Право на виплату також мають внутрішньо переміщені особи, які переїхали у відповідний населений пункт та підпадають під встановлені критерії.

Загалом статус гірських мають населені пункти у чотирьох областях України: Івано-франківській, Чернівецькій, Закарпатській та Львівській. Розмір щомісячної надбавки — 20% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік йдеться про суму орієнтовно 472 грн.

"Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів матеріальної допомоги громадянам, які працюють, проживають або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%", — йдеться у законі.

Читайте також:

Як оформити додаткову виплату

Ця надбавка не призначається автоматично, тому пенсіонери повинні самостійно звернутися до контролюючого органу з заявою та пакетом документів.

Знадобиться посвідчення мешканця гірського населеного пункту, яке видають в органі місцевого самоврядування. Після подання заяви залишається тільки очікувати на рішення про призначення доплати або відхилення звернення.

Варто зауважити, що надбавка за проживання у гірській місцевості не скасовує додаткове грошове забезпечення для пенсіонерів. Тобто українці можуть одночасно отримувати вікову доплату після досягнення 70 років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи вистачить українцям 20 років стажу для виходу на пенсію. У 2026 році необхідно мати 33 роки стажу, аби отримати пенсійне посвідчення у 60 років. Мінімальний показник стажу для 65-річного віку — 15 років, інакше буде призначена державна соціальна допомога.

Також Новини.LIVE розповідали, чому пенсії українців, які сплачували однакові страхові внески та мають аналогічний стаж, можуть відрізнятися на 75%. За словами Данила Гетманцева, причина ховається у несправедливій формулі розрахунку, яку необхідно замінити новою системою.