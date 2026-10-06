Дом будет дольше держать тепло: какой метод используют в Финляндии

Дома в Финляндии. Фото: pexels

Бывает, что зимой батареи горячие, температура в комнате вполне комфортная, а от пола все равно тянет холодом. Это хорошо знакомо жильцам частных домов и первых этажей. Сильнее топить в такой ситуации бесполезно: сначала нужно понять, что уносит тепло из дома. Известно, как отапливают дома в Финляндии с ее холодными зимами.

О финском подходе к утеплению рассказывает Новини.LIVE.

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Почему пол может быть холодным при достаточном отоплении

Воздух и пол прогреваются по-разному. Если снизу находится холодный грунт, неотапливаемый подвал или плохо утепленное перекрытие, часть тепла уходит туда. Проблема может возникать и из-за мостиков холода. Это участки конструкции, через которые дом быстрее теряет тепло.

Установка теплого пола может добавить комфорта, но часть энергии продолжит уходить наружу.

Что делают в Финляндии

Финны делают ставку на сохранение уже произведенного тепла, поэтому в первую очередь утепляют пол. Еще на этапе строительства предусматривают теплоизоляционный слой, защиту от промерзания и правильное примыкание пола к наружным стенам.

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При этом используют и теплый пол. Как правило, это водяная система, а электрический подогрев применяют дополнительно, например, в ванной.

Поможет ли толстый слой утеплителя

Не стоит ориентироваться на принцип "чем толще, тем лучше". Необходимая толщина и способ утепления зависят от конструкции дома, фундамента, грунта, влажности, материалов и климата. Отдельно нужно рассчитывать защиту от промерзания, иначе вместе с теплоизоляцией можно получить другие проблемы с фундаментом дома.

Поэтому копировать финскую схему для любого украинского дома рискованно. Сначала нужно найти слабые места вашего жилья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как норвежцы отапливают дома во время сильных морозов. Они сочетают электрические обогреватели, дровяные печи, тепловые насосы и теплый пол с качественным утеплением жилья. А вентиляция с рекуперацией помогает проветривать помещения и одновременно сохранять тепло внутри.

Также Новини.LIVE писали о том, как выбрать дрова, которые будут хорошо отапливать дом. Влажная древесина дает меньше тепла, сильнее дымит и может оставлять больше сажи в дымоходе. Перед покупкой стоит проверить влажность поленьев, а во время хранения защитить их от осадков и обеспечить доступ воздуха.