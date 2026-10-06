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Головна Економіка Будинки у Фінляндії тримають тепло навіть у люті морози: у чому секрет

Будинки у Фінляндії тримають тепло навіть у люті морози: у чому секрет

Ua ru
6 жовтня 2026 14:05
Будинок довше триматиме тепло: який метод використовують у Фінляндії
Будинки у Фінляндії. Фото: pexels

Буває, що взимку батареї гарячі, температура в кімнаті цілком комфортна, а від підлоги все одно тягне холодом. Це добре знайомо мешканцям приватних будинків і перших поверхів. Сильніше топити у такій ситуації марно: спочатку треба зрозуміти, що краде тепло з будинку. Відомо, як обігрівають оселі у Фінляндії з її холодними зимами.

Про фінський підхід до утеплення розповідає Новини.LIVE

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Чому підлога може бути холодна при достатньому опаленні

Повітря та підлога прогріваються по-різному. Якщо знизу є холодний грунт, неопалюваний підвал або погано утеплене перекриття, частина тепла йде туди. Проблема може виникати і через містки холоду. Це ділянки конструкції, через які будинок швидше втрачає тепло. 

Встановлення теплої підлоги може додати комфорту, але частина енергії продовжить уходити назовні.

Що роблять у Фінляндії

Фіни роблять ставку на збереження вже виробленого тепла, тому в першу чергу утеплюють підлогу. Ще під час будівництва передбачають теплоізоляційний шар, захист від промерзання та правильне примикання підлоги до зовнішніх стін. 

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При цьому використовують і теплу підлогу. Як правило, це водяна система, а електричним підігрівом користуються додатково, наприклад, у ванній. 

Чи допоможе товстий шар утеплювача

Не варто орієнтуватися на принцип "чим товстіше, тим краще". Потрібна товщина та спосіб утеплення залежать від конструкції будинку, фундаменту, грунту, вологості, матеріалів та клімату. Окремо потрібно розраховувати захист від промерзання, інакше разом із теплоізоляцією можна отримати інші проблеми з основою будинку.

Тому копіювати фінську схему для будь-якого українського будинку ризиковано. Спочатку потрібно знайти слабкі місця вашої оселі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як норвежці опалюють будинки під час сильних морозів. Вони поєднують електричні обігрівачі, дров’яні печі, теплові насоси та теплу підлогу з якісним утепленням житла. А вентиляція з рекуперацією допомагає провітрювати приміщення та водночас зберігати тепло всередині.

Також Новини.LIVE писали, як вибрати дрова, які добре грітимуть будинок. Волога деревина дає менше тепла, сильніше димить і може залишати більше сажі в димоході. Перед купівлею варто перевірити вологість полін, а під час зберігання захистити їх від опадів і забезпечити доступ повітря.

опалювальний сезон Фінляндія опалення будинок енергоефективність
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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