Доллар набирает обороты: почему люди всё чаще отказываются от евро

Почему люди выбирают доллар, а не евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Доллар продолжает укрепляться, а евро постепенно теряет позиции. Инвесторы всё чаще переводят средства в американскую валюту, поскольку ожидают, что Федеральная резервная система США может повысить ключевую процентную ставку.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE "Світ на зламі" сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Почему люди выбирают доллары, а не евро

По его словам, если ФРС повысит ставку, доходность американских государственных облигаций вырастет. Из-за этого вложения в долларовые активы станут более выгодными, а инвесторы могут еще активнее отказываться от евро в пользу доллара.

"Сейчас долларовые финансовые инструменты достаточно привлекательны. Все уходят из евро, переходят в доллар", — отмечает Кущ.

Также он считает, что в ближайшие годы доллар сохранит статус главной мировой валюты. По его мнению, серьезных конкурентов у него пока нет, а сильный доллар и в дальнейшем будет поддерживать экономическое и геополитическое влияние США.

Что будет с курсом евро в Украине

По состоянию на 6 июля официальный курс евро, установленный НБУ, составляет 51,02 грн. Для сравнения: еще 16 июня он был на уровне 52,03 грн. То есть менее чем за месяц европейская валюта подешевела примерно на гривну.

Причина — укрепление доллара на мировом валютном рынке. Сейчас за один евро дают около 1,14-1,15 доллара.

Доктор экономических наук Алексей Плотников объясняет, что такая ситуация связана с экономическими процессами в США и странах еврозоны. Он не ожидает резких изменений на валютном рынке до конца лета.

По прогнозу экономиста, в июле возможны лишь незначительные колебания курса евро к доллару. Если же американская валюта продолжит укрепляться, евро в Украине вряд ли существенно подорожает. Более того, при таком сценарии курс может снизиться до 50 гривен уже этим летом.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы часто сталкиваются с тем, что не все долларовые купюры можно без проблем обменять. Поэтому стоит знать, какие банкноты остаются действительными в 2026 году, ведь банки могут законно отказаться принимать отдельные из них.

Также Новини.LIVE сообщали, что в начале июня 2026 года доллар в Украине заметно подорожал. Официальный курс достиг нового максимума — 44,37 грн за доллар. В связи с этим многих интересует, продолжит ли гривна терять свою стоимость.