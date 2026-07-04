Курс доллара может двигаться в обратную сторону: к чему готовиться украинцам в июле

Обмен долларовых купюр в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы смогут приобрести купюры доллара немного дешевле в первой половине июля 2026 года. Официальный курс начал умеренно снижаться, что может свидетельствовать о нисходящей тенденции. Мы выяснили, стоит ли нашим гражданам готовиться к улучшению ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 6 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,56 грн/долл. Еще в конце июня 2026 года показатели приближались к психологической отметке 45 грн/долл., однако неожиданно регулятор изменил вектор. По мнению экономиста, в июле тенденция сохранится, поскольку нет причин для девальвации гривны.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Официальный курс не дошел до 45 грн/долл. Думаю, он еще снизится в июле, то есть национальная валюта будет умеренно укрепляться. Если ничего плохого не произойдет на фронте или в отношениях с международными партнерами, то мы пройдем июль на нынешнем уровне", — отметил Плотников.

По его мнению, в течение второго месяца лета средний официальный курс гривны к доллару составит около 44,70 грн/долл. Конечно, на наличном рынке американскую валюту будут продавать дороже на 15-25 копеек, однако разница по сравнению с июньскими показателями будет существенной.

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Проблемы с обменом долларов

Ранее мы рассказывали, что в украинцев часто возникают проблемы с обменом долларовых купюр. В банках и других финансовых учреждениях клиентам могут отказать в обслуживании, если они хотят продать иностранную валюту старого образца. Речь идет о наличных, выпущенных в 1996-2006 годах.

Причина связана с отсутствием современных элементов защиты, что затрудняет проверку валюты. В то же время Национальный банк не устанавливал никаких ограничений на обмен долларовых купюр, кроме случаев сильного повреждения и фальсификации.

Если в обменном пункте не принимают старые деньги, необходимо сообщить о нарушении в контролирующий орган. Регулятор инициирует проверку учреждения и может принять решение о применении штрафных санкций, а именно взыскании значительного штрафа или аннулировании лицензии на деятельность.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать наличные на границе, иначе им грозят существенные штрафы. Можно вывозить до 10 000 евро в эквиваленте без подтверждения источников происхождения валюты. Размер штрафа — 20% от суммы превышения.

Также Новини.LIVE сообщали, что Европейский центральный банк планирует выпустить купюры с новым дизайном. Вместо абстрактных фигур на наличных могут напечатать портреты известных деятелей или изображения рек и птиц. Деньги появятся в обращении ближе к концу текущего десятилетия.