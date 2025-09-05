Курс доллара и евро в Украине — к каким показателям готовиться в ближайшее время

Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютном рынке Украины сформировалось затишье, но эта тенденция временная. Национальный банк продолжает удерживать курс доллара в устоявшемся диапазоне, а евро не спешит дорожать или дешеветь в первой половине сентября 2025 года. Возникает вопрос, к каким курсовым показателям готовиться украинцам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе.

Чего ждать от курса доллара

Сентябрь начался с восходящего тренда, но это стандартная ситуация для осеннего периода. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина на Facebook-странице, за три года полномасштабной войны в Украине национальная валюта снижалась против доллара в первые недели сентября.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, что в ближайшее время никаких экономических сдвигов не предвидится, поэтому нашим гражданам не стоит переживать из-за потенциальных курсовых колебаний.

"Если посмотреть на рынок, на предложение и спрос, то сейчас ситуация почти сбалансирована. Нет особого спроса на доллар, но это сезонный фактор. Не думаю, что курс поднимется выше 42 грн/долл. в ближайшее время, но тенденция к этому остается", — констатировал эксперт.

В сентябре баланс между спросом и предложением может немного пошатнуться, а покупка иностранной валюты — активизироваться. Этому будут способствовать:

завершение сезона отпусков и переход к планомерному накоплению наличности;

возвращение активного делового сезона, что усилит импорт;

потребность закупать электроэнергию за рубежом вследствие обстрелов энергетической/газовой инфраструктуры.

Учитывая указанные факторы, доллар может немного укрепиться. Но Национальный банк в дальнейшем будет проводить политику управляемой гибкости, которая позволит направлять курс в нужное русло. Поэтому на следующей неделе стоимость валюты останется в диапазоне 41,25-42,50 грн/долл.

Что будет с курсом евро в Украине

Официальный курс гривны к евро зависит от ситуации на мировом валютном рынке. Соотношение в паре доллар-евро формирует показатели, которые украинцы видят на информационных табло обменников и банков. В начале сентября курс держится в диапазоне 47,69-48,70 грн/евро.

Решения НБУ никак не влияют на ослабление или укрепление гривны по отношению к европейской валюте. Раздражителями для курса являются:

усиление глобальных военных рисков;

решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (следующее заседание запланировано на 17 сентября);

продажа нового урожая на мировых рынках и поступление валюты от успешных сделок.

Если в течение следующей недели коридор по валютной паре на международном рынке будет находиться в традиционных пределах 1,16-1,17 долл./евро, то курс в Украине останется на текущем уровне — от 47,70 до 48,80 грн/евро. Укрепление доллара принесет небольшое падение курсовых показателей, хотя подобная тенденция не предвидится.

Что еще нужно знать украинцам

