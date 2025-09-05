Курс долара та євро в Україні — що яких показників готуватися найближчим часом

Долари та євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютному ринку України сформувалося затишшя, але ця тенденція тимчасова. Національний банк продовжує утримувати курс долара в усталеному діапазоні, а євро не поспішає дорожчати або дешевшати в першій половині вересня 2025 року. Постає питання, до яких курсових показників готуватися українцям найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара

Вересень почався з висхідного тренду, але це стандартна ситуація для осіннього періоду. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина на Facebook-сторінці, за три роки повномасштабної війни в Україні національна валюта знижувалася проти долара в перші тижні вересня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що найближчим часом жодних економічних зрушень не передбачається, тому нашим громадянам не варто переживати через потенційні курсові коливання.

"Якщо подивитися на ринок, на пропозицію і попит, то зараз ситуація майже збалансована. Немає особливого попиту на долар, але це сезонний фактор. Не думаю, що курс підніметься вище 42 грн/дол. найближчим часом, але тенденція до цього залишається", — констатував експерт.

У вересні баланс між попитом і пропозицією може трохи похитнутися, а купівля іноземної валюти — активізуватися. Цьому сприятимуть:

завершення сезону відпусток і перехід до планомірного накопичення готівки;

повернення активного ділового сезону, що посилить імпорт;

потреба закуповувати електроенергію за кордоном внаслідок обстрілів енергетичної/газової інфраструктури.

З огляду на вказані фактори долар може трохи зміцнитися. Але Національний банк надалі проводитиме політику керованої гнучкості, яка дозволить направляти курс в потрібне русло. Тому наступного тижня вартість валюти залишиться в діапазоні 41,25-42,50 грн/дол.

Що буде з курсом євро в Україні

Офіційний курс гривні до євро залежить від ситуації на світовому валютному ринку. Співвідношення у парі долар-євро формує показники, які українці бачать на інформаційних табло обмінників і банків. На початку вересня курс тримається в діапазоні 47,69-48,70 грн/євро.

Рішення НБУ ніяк не впливають на послаблення чи зміцнення гривні по відношенню до європейської валюти. Подразниками для курсу є:

посилення глобальних воєнних ризиків;

ухвала Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок (наступне засідання заплановане на 17 вересня);

продаж нового врожаю на світових ринках і надходження валюти від успішних угод.

Якщо протягом наступного тижня коридор за валютною парою на міжнародному ринку перебуватиме у традиційних межах 1,16-1,17 дол./євро, то курс в Україні залишиться на поточному рівні — від 47,70 до 48,80 грн/євро. Зміцнення долара принесе невелике падіння курсових показників, хоча подібна тенденція не передбачається.

Що ще варто знати українцям

