Доллар не будет дешеветь — к какому курсу готовиться украинцам

Доллар не будет дешеветь — к какому курсу готовиться украинцам

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 08:10
обновлено: 07:24
Курс доллара временно стабилизировался — что будет с валютой в ближайшее время
Купюра 100 долларов. Фото: НБУ/Flickr

В Украине продолжается планомерное удорожание доллара и евро, однако в ноябре наблюдается определенная стабилизация на валютном рынке. После резкого взлета официального курса доллара в октябре начался период копеечных колебаний.

К чему готовиться в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара

В течение октября 2025 года официальный курс гривны к доллару вырос почти на 1 гривну — с 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. После такой неожиданной восходящей динамики ситуация на рынке стабилизировалась: в период с 1 по 15 ноября происходили колебания в диапазоне 41,89-42,08 грн/долл.

По мнению экономиста, украинцам не стоит ожидать возвращения сентябрьских показателей, когда доллар стоил 41,30 грн в среднем. Снижения курса не будет, наоборот — начнется девальвация гривны, хотя и постепенная. Однако это произойдет не раньше начала 2026 года.

Доллар не будет дешеветь — к какому курсу готовиться украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", — констатировал Алексей Плотников.

По его словам, дорога к удорожанию американской валюты необратима, однако это не произойдет сразу. В ближайшее время вообще не стоит волноваться из-за резких колебаний, курс будет находиться в постоянном диапазоне — на уровне 41,90-42,10 грн/долл.

Чем отличаются "синие" и "белые" доллары

Неофициальные термины появились из-за разного оттенка долларовых купюр. "Белыми" называют банкноты, выпущенные в период 2001-2008 годов. Они имеют более светлый оттенок бумаги и меньшее количество защитных элементов. "Синие" доллары печатались с 2009 по 2017 годы: их характеризует ярко-синяя защитная лента по центру.

Также отличаются портреты. На старых купюрах изображение политического деятеля имеет меньший размер, а вокруг расположена рамка. В дизайне новой наличности отказались от обрамления, немного увеличили размер портрета и разместили его не в центре, а ближе к левой стороне.

Несмотря на видимые внешние различия, "синие" и "белые" доллары имеют одинаковую номинальную стоимость. Однако в украинских обменниках нередко требуют комиссию в случае продажи валюты старого образца. Такие действия финансовых учреждений являются незаконными, о них необходимо сообщать в полицию или Национальный банк.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются, что не могут полностью снять валютные депозиты из-за недостатка долларовых купюр в кассах, даже при условии предварительного заказа. Банк советует ждать поступления наличных.

Также мы писали, почему доллары со звездочкой возле серийного номера интересуют коллекционеров. За маркированные купюры могут заплатить гораздо больше их номинальной стоимости, что помогает украинцам зарабатывать.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
