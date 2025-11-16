Курс доллара временно стабилизировался — что будет с валютой в ближайшее время

Купюра 100 долларов. Фото: НБУ/Flickr

В Украине продолжается планомерное удорожание доллара и евро, однако в ноябре наблюдается определенная стабилизация на валютном рынке. После резкого взлета официального курса доллара в октябре начался период копеечных колебаний.

К чему готовиться в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара

В течение октября 2025 года официальный курс гривны к доллару вырос почти на 1 гривну — с 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. После такой неожиданной восходящей динамики ситуация на рынке стабилизировалась: в период с 1 по 15 ноября происходили колебания в диапазоне 41,89-42,08 грн/долл.

По мнению экономиста, украинцам не стоит ожидать возвращения сентябрьских показателей, когда доллар стоил 41,30 грн в среднем. Снижения курса не будет, наоборот — начнется девальвация гривны, хотя и постепенная. Однако это произойдет не раньше начала 2026 года.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", — констатировал Алексей Плотников.

По его словам, дорога к удорожанию американской валюты необратима, однако это не произойдет сразу. В ближайшее время вообще не стоит волноваться из-за резких колебаний, курс будет находиться в постоянном диапазоне — на уровне 41,90-42,10 грн/долл.

Чем отличаются "синие" и "белые" доллары

Неофициальные термины появились из-за разного оттенка долларовых купюр. "Белыми" называют банкноты, выпущенные в период 2001-2008 годов. Они имеют более светлый оттенок бумаги и меньшее количество защитных элементов. "Синие" доллары печатались с 2009 по 2017 годы: их характеризует ярко-синяя защитная лента по центру.

Также отличаются портреты. На старых купюрах изображение политического деятеля имеет меньший размер, а вокруг расположена рамка. В дизайне новой наличности отказались от обрамления, немного увеличили размер портрета и разместили его не в центре, а ближе к левой стороне.

Несмотря на видимые внешние различия, "синие" и "белые" доллары имеют одинаковую номинальную стоимость. Однако в украинских обменниках нередко требуют комиссию в случае продажи валюты старого образца. Такие действия финансовых учреждений являются незаконными, о них необходимо сообщать в полицию или Национальный банк.

