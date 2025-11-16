Відео
Україна
Головна Економіка Долар не буде дешевшати — до якого курсу готуватися українцям

Долар не буде дешевшати — до якого курсу готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 08:10
Оновлено: 07:24
Курс долара тимчасово стабілізувався — що буде з валютою найближчим часом
Купюра 100 доларів. Фото: НБУ/Flickr

В Україні продовжується планомірне дорожчання долара та євро, однак у листопаді спостерігається певна стабілізація на валютному ринку. Після різкого злету офіційного курсу долара в жовтні почався період копійчаних коливань.

До чого готуватися найближчим часом, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Читайте також:

Що буде з курсом долара

Протягом жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара зріс майже на 1 гривню — з 41,14 грн/дол. до 42,08 грн/дол. Після такої неочікуваної висхідної динаміки ситуація на ринку стабілізувалася: у період з 1 по 15 листопада відбувалися коливання в діапазоні 41,89-42,08 грн/дол.

На думку економіста, українцям не варто очікувати повернення вересневих показників, коли долар коштував 41,30 грн у середньому. Зниження курсу не буде, навпаки — почнеться девальвація гривні, хоча й поступова. Проте це станеться не раніше початку 2026 року.

Долар не буде дешевшати — до якого курсу готуватися українцям - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — констатував Олексій Плотніков.

За його словами, дорога до дорожчання американської валюти незворотна, однак це не станеться одразу. Найближчим часом взагалі не варто хвилюватися через різкі коливання, курс перебуватиме в сталому діапазоні — на рівні 41,90-42,10 грн/дол.

Чим відрізняються "сині" та "білі" долари

Неофіційні терміни з’явилися через різний відтінок доларових купюр. "Білими" називають банкноти, випущені в період 2001-2008 років. Вони мають більш світлий відтінок паперу та меншу кількість захисних елементів. Натомість "сині" долари друкувалися з 2009 по 2017 роки: їх характеризує яскраво-синя захисна стрічка по центру.

Також відрізняються портрети. На старіших купюрах зображення політичного діяча має менший розмір, а навколо розташована рамка. В дизайні нової готівки відмовилися від обрамлення, трохи збільшили розмір портрета і розмістили його не в центрі, а ближче до лівого боку.

Попри видимі зовнішні відмінності, "сині" та "білі" долари мають однакову номінальну вартість. Проте в українських обмінниках нерідко вимагають комісію у випадку продажу валюти старого зразка. Такі дії фінансових установ є незаконними, про них необхідно повідомляти поліцію чи Національний банк.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться, що не можуть повністю зняти валютні депозити через нестачу доларових купюр у касах, навіть за умови попереднього замовлення. Банк радить чекати надходження готівки.

Також ми писали, чому долари з зірочкою біля серійного номера цікавлять колекціонерів. За марковані купюри можуть заплатити набагато більше їх номінальної вартості, що допомагає українцям заробляти.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
