Регистрация жилья в БТИ: чем рискуют украинцы, оформившие право собственности до 2013 года

Новостройки и документы. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действует современный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, в котором содержится информация о праве собственности на жилые дома, квартиры и другие объекты. В то же время документы на определенную недвижимость оформлялись давно — до 1 января 2013 года. Этих сведений может не быть в госреестре, что приведет к серьезным проблемам для владельцев жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Риски для владельцев недвижимости

Право собственности на объекты недвижимого имущества до 1 января 2013 года регистрировалось исключительно через Бюро технической инвентаризации (БТИ). Все документы хранились на бумажных носителях, которые остаются действительными по состоянию на 2026 год.

То есть государство признает их юридическую силу, однако отсутствие информации в электронном реестре может повлечь за собой как небольшие неудобства, так и существенные проблемы, с которыми придется разбираться владельцам квартир и домов. В перечень потенциальных рисков входят:

мошеннические действия;

потеря права собственности в результате полномасштабной войны;

сложности при продаже или дарении жилья;

задержки при оформлении наследства;

невозможность получить компенсацию по программе "єВідновлення".

Украинцам советуют поспешить с переносом сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, дабы избежать лишних проблем. Для владельцев жилья, оформивших документы до 1 января 2013 года, эта процедура является абсолютно бесплатной.

Читайте также:

Как перенести данные в госреестр

Наши граждане могут воспользоваться одним из трех доступных способов:

обратиться в Центр предоставления административных услуг по месту нахождения объекта в пределах соответствующей области;

заказать внесение данных у частного нотариуса, однако придется заплатить за услугу;

подать заявку онлайн через портал "Дія".

Для недвижимости в Крыму, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях действует специальное правило: обратиться можно к любому нотариусу или регистратору без привязки к местонахождению имущества.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где в Украине самые дорогие новостройки по состоянию на июль 2026 года. Цены на рынке первичной недвижимости поднялись до 67 500 грн во Львове. За квадратный метр жилья в Киеве нужно заплатить 59 800 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить жилье. Жителям Львовской области придется копить деньги 8,6 года для оформления права собственности на однокомнатную квартиру. Речь идет о вторичном рынке недвижимости.