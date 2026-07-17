Реєстрація житла в БТІ: чим ризикують українці, які оформили право власності до 2013 року

Новобудови і документи. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні функціонує сучасний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, де міститься інформація про право власності на житлові будинки, квартири та інші об'єкти. Водночас документи на певну нерухомість оформляли давно — до 1 січня 2013 року. Цих відомостей може не бути в держреєстрі, що призведе до серйозних проблем для власників житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Ризики для власників нерухомості

Право власності на об'єкти нерухомого майна до 1 січня 2013 року реєстрували виключно через Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Всі документи зберігалися на паперових носіях, які залишаються чинними станом на 2026 рік.

Тобто держава визнає їх юридичну силу, однак відсутність інформації в електронному реєстрі може спричинити як невеликі незручності, так і суттєві проблеми, з якими доведеться розбиратися власникам квартир і будинків. До переліку потенційних ризиків входять:

шахрайські дії;

втрата права власності через повномасштабну війну;

складнощі під час продажу або дарування житла;

затримки в разі оформлення спадщини;

неможливість отримати компенсацію за програмою "єВідновлення".

Українцям радять поспішити з перенесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щоб уникнути зайвих проблем. Для власників житла, які оформили документи до 1 січня 2013 року, ця процедура є абсолютно безплатною.

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Як перенести дані в держреєстр

Наші громадяни можуть скористатися одним із трьох доступних способів:

звернутися в Центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням об'єкта у межах відповідної області;

замовити внесення даних у приватного нотаріуса, однак доведеться заплатити за послугу.

подати заявку онлайн через портал "Дія".

Для нерухомості в Криму, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях діє спеціальне правило: звернутися можна до будь-якого нотаріуса чи реєстратора без прив'язки до розташування майна.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де в Україні найдорожчі новобудови станом на липень 2026 року. Ціни на ринку первинної нерухомості піднялися до 67 500 грн у Львові. За квадратний метр житла у Києві потрібно заплатити 59 800 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки років потрібно відкладати повну зарплату, щоб купити житло. Мешканцям Львівської області доведеться заощаджувати гроші 8,6 року для оформлення права власності на однокімнатну квартиру. Йдеться про вторинний ринок нерухомості.