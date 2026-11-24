Лом металлов. Фото: Unsplash

Украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая черный лом. Речь идет о железе, стали и чугуне, которые легко найти в домашних условиях. Однако в октябре-ноябре наблюдался умеренный нисходящий тренд, в результате которого цены на мировом рынке упали. Мы узнали, сколько дадут в пунктах приема за 1 килограмм чермета в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом черных металлов в ноябре 2026 года.

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Сколько стоит черный металл в Украине

Почти весь 2026 год оказался не слишком прибыльным для людей, занимающихся накоплением и продажей черного лома. С весны началось снижение средних мировых цен, а летом тенденция окончательно закрепилась.

Одним из факторов стала засуха в Европе — участники рынка не могли использовать реки для транспортировки лома. Они перешли на железнодорожный транспорт, но это увеличило расходы на логистику. Кроме того, сказывалась геополитическая ситуация, в частности блокировка Ормузского пролива.

Мы проанализировали официальные сайты нескольких предприятий, занимающихся закупкой черных металлов, и выяснили актуальную стоимость 1 килограмма лома. По состоянию на середину ноября цены находятся на таком уровне (по регионам):

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Киевская область — до 2,90 грн/кг;

Киевская область — до 2,2 грн/кг;

Запорожская область — до 2,5 грн/кг;

Винницкая область — до 1,2 грн/кг;

Львовская область — до 2 грн/кг;

Днепропетровская область — до 1,5 грн/кг;

Одесская область — до 2 грн/кг;

Сумская область — до 2,50 грн/кг;

Харьковская область — до 2 грн/кг.

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Что происходит на мировом рынке лома

Почти на всех ключевых рынках в октябре 2026 года зафиксировали падение цен. Европа продолжала восстанавливаться после летнего затишья, и в первой половине месяца котировки даже пошли вверх. Но в конце октября тенденция резко изменилась: лом подешевел в Германии, Италии и др.

"Настроения на рынке ЕС в целом негативные. Заводы настаивают на дальнейшем снижении цен и планируют масштабные рождественские остановки. В ноябре ожидается падение стоимости импортного лома в Италии и продолжение стагнации в Германии", — говорится на специализированном сайте GMK Center.

В США сложилась разнонаправленная динамика: пока рос внутренний спрос, экспортное направление никак не развивалось. В начале ноября цены пошли вверх благодаря загрузке заводов, а также стабильному спросу со стороны автомобильной промышленности и инфраструктурных проектов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это цветной металл, считающийся одним из самых востребованных. Его покупают в среднем по 450-500 грн за килограмм, а найти в домашних условиях несложно, ведь это компонент многих приборов.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому грозит тюрьма из-за лома. В Украине запрещено заниматься скоплением и переработкой металлов без регистрации предпринимательской деятельности. Незаконная покупка тянет большой штраф, пробационный надзор или ограничение свободы.