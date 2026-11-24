Металевий брухт. Фото: Unsplash

Українці можуть заробити додаткові кошти, продаючи чорний брухт. Йдеться про залізо, сталь і чавун, які легко знайти в домашніх умовах. Однак у жовтні-листопаді спостерігався помірний низхідний тренд, унаслідок якого ціни на світовому ринку впали. Ми дізналися, скільки дадуть у пунктах прийому за 1 кілограм чормету найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт чорних металів у листопаді 2026 року.

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Скільки коштує чормет в Україні

Майже весь 2026 рік видався не надто прибутковим для людей, які займаються накопиченням і продажем чорного брухту. З весни почалося зниження середніх світових цін, а влітку тенденція остаточно закріпилася.

Одним із факторів стала засуха в Європі — учасники ринку не могли використовувати ріки для транспортування брухту. Вони перейшли на залізничний транспорт, але це збільшило витрати на логістику. Плюс далася взнаки геополітична ситуація, зокрема блокування Ормузької протоки.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств, що займаються купівлею чормету, та з’ясували актуальну вартість 1 кілограму брухту. Станом на середину листопада ціни перебувають на такому рівні (по регіонам):

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Київська область — до 2,90 грн/кг;

Київська область — до 2,2 грн/кг;

Запорізька область — до 2,5 грн/кг;

Вінницька область — до 1,2 грн/кг;

Львівська область — до 2 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 1,5 грн/кг;

Одеська область — до 2 грн/кг;

Сумська область — до 2,50 грн/кг;

Харківська область — до 2 грн/кг.

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Що відбувається на світовому ринку брухту

Майже на всіх ключових ринках зафіксували падіння цін у жовтні 2026 року. Європа продовжувала відновлюватися після літнього затишшя і в першій половині місяця котирування навіть пішли вгору. Проте наприкінці жовтня тенденція різко змінилася: брухт подешевшав у Німеччині, Італії тощо.

"Настрої на ринку ЄС загалом негативні. Заводи наполягають на подальшому зниженні цін і планують масштабні різдвяні зупинки. У листопаді очікується падіння вартості імпортного брухту в Італії та продовження стагнації в Німеччині", — йдеться на спеціалізованому сайті GMK Center.

Натомість у США склалася різноспрямована динаміка: поки зростав внутрішній попит, експортний напрям ніяк не розвивався. На початку листопада ціни пішли вгору завдяки завантаженню заводів, а також стабільному попиту з боку автомобільної промисловості й інфраструктурних проєктів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує брухт міді в Україні. Це кольоровий метал, який вважається одним із найбільш затребуваних. Його купують у середньому по 450-500 грн за кілограм, а знайти в домашніх умовах нескладно, адже це компонент багатьох приладів.

Також Новини.LIVE розповідали, кому загрожує в’язниця через брухт. В Україні заборонено займатися накопиченням і переробкою металів без реєстрації підприємницької діяльності. Незаконна купівля брухту тягне великий штраф, пробаційний нагляд чи обмеження волі.