Доходы от работы в Кабмине меньше: на чем зарабатывала Свириденко в 2025

Дата публикации 25 марта 2026 13:10
Доходы и имущество премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Фото: НБУ, Юлия Свириденко/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2025 год. Она включила в отчетность недвижимое имущество, транспортное средство, а также отметила совокупный доход от профессиональной деятельности. Заработок от Киевской школы экономики впечатляет.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Доходы Юлии Свириденко в 2025 году

Денежное обеспечение за работу в Кабинете Министров составило 1,37 млн гривен. В то же время гонорар от Киевской школы экономики (частное учреждение высшего образования) в разы превысил зарплату в КМУ — 3,24 млн гривен. Совокупный доход Свириденко за 2025 год находился на уровне 4,76 млн гривен и дополнительного включал:

  • денежное обеспечение от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного — 5 195 грн;
  • предоставление имущества в аренду — 144 000 грн;
  • оплату за частное обучение — 513 212 грн.

Что касается денежных активов, то на счету в ПриватБанке премьер-министр хранила 138 712 грн, в АО "Универсал Банк" — 1 грн. Плюс был гарантийный залог по договору аренды в размере 100 000 грн и валютные наличные ценности объемом 10 000 долларов.

Имущество в собственности Юлии Свириденко

Госслужащая задекларировала несколько объектов движимого и недвижимого имущества. В частности она владеет двумя квартирами площадью 33,5 кв. м (Киев) и 74,3 кв. м (Чернигов). Дополнительно имеет долю 25% собственности в квартире площадью 92,7 кв. м (Чернигов), которой распоряжается совместно с родственниками.

В Черниговской области Свириденко владеет земельным участком площадью 1 496 кв. м (село Клочков). Также арендует квартиру в Киеве площадью 92,7 кв. м. Декларация содержит упоминание о транспортном средстве — BMW X3 2016 года выпуска. Им премьер-министр Украины пользуется, однако не является владельцем.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 марта 2026 года в Украине изменили форму декларации по акцизному налогу. Во-первых, обновилась нумерация приложений из-за исключения из документа приложения 5. Во-вторых, расчет суммы налога с утраченных марок рекомендуется размещать в приложении 9.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине можно не только определить основных наследников, но и назначить "запасного". Так делают на случай, если основные наследники не смогут получить имущество. Механизм гарантирует выполнение воли владельца даже в непредвиденных ситуациях.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
