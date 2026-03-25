Доходи від роботи в Кабміні менші: на чому заробляла Свириденко у 2025

Доходи і майно прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Фото: НБУ, Юлія Свириденко/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оприлюднила декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік. Вона включила у звітність нерухоме майно, транспортний засіб, а також зазначила сукупний прибуток від професійної діяльності. Заробіток від Київської школи економіки вражає.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

Доходи Юлії Свириденко у 2025 році

Грошове забезпечення за роботу в Кабінеті Міністрів становило 1,37 млн гривень. Водночас гонорар від Київської школи економіки (приватний заклад вищої освіти) в рази перевищив зарплату в КМУ — 3,24 млн гривень. Сукупний дохід Свириденко за 2025 рік перебував на рівні 4,76 млн гривень і додаткового включав:

грошове забезпечення від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного — 5 195 грн;

надання майна в оренду — 144 000 грн;

оплату за приватне навчання — 513 212 грн.

Що стосується грошових активів, то на рахунку в ПриватБанку прем'єр-міністерка зберігала 138 712 грн, в АТ "Універсал Банк" — 1 грн. Плюс була гарантійна застава за договором оренди в розмірі 100 000 грн і валютні готівкові цінності обсягом 10 000 доларів.

Майно у власності Юлії Свириденко

Держслужбовиця задекларувала кілька об’єктів рухомого та нерухомого майна. Зокрема вона володіє двома квартирами площею 33,5 кв. м (Київ) і 74,3 кв. м (Чернігів). Додатково має частку 25% власності у квартирі площею 92,7 кв. м (Чернігів), якою розпоряджається спільно з родичами.

У Чернігівській області Свириденко володіє земельною ділянкою площею 1 496 кв. м (село Клочків). Також орендує квартиру в Києві площею 92,7 кв. м. Декларація містить згадку про транспортний засіб — BMW X3 2016 року випуску. Ним прем'єр-міністерка України користується, однак не є власником.

