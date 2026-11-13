Женщина ведет блог. Фото: Pexels

Украинским блогерам придётся платить налоги с доходов от YouTube по более строгим правилам. Налоговая служба устранила популярную лазейку в расчётах и отменила возможность уменьшать единый налог на сумму американских отчислений. Отныне расчет будет производиться исключительно исходя из полной суммы начисления.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на индивидуальную налоговую консультацию Государственной налоговой службы Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

Учитывать ли американский налог

При получении выплат от монетизации видеоконтента через Google AdSense платформа Google удерживает часть средств в качестве налога в США в соответствии с американским законодательством. Из-за этого на банковский валютный счет украинского ФЛП поступает только остаток.

Однако в соответствии со статьей 292.1 Налогового кодекса Украины доходом плательщика является все полученное денежное вознаграждение в полном объеме. Предприниматель не имеет права уменьшать налогообложение единым налогом на сумму американского удержания только потому, что эти средства физически не поступили на банковский счет. Единый налог начисляется на общую сумму до удержания.

Почему важен курс НБУ

ГНС отмечает, что ориентироваться при получении дохода исключительно на дату поступления средств на счет в украинском банке является неправильным. Доход определяется на основании первичных документов на дату начисления вознаграждения компанией Google.

Читайте также:

Пересчет иностранной валюты в гривну осуществляется исключительно по официальному курсу НБУ, действовавшему именно на дату начисления дохода, подтвержденную отчетностью Google AdSense.

Что потребует налоговая

Важно помнить, что хотя ФЛП 3-й группы без НДС ведут учет доходов в произвольной форме, это не освобождает их от обязанности подтверждать отчетность необходимыми документами.

Блогерам-ФЛП рекомендуется хранить ежемесячные отчеты из личного кабинета Google AdSense, где указан общий размер начисления, сумма удержанного в США налога, а также банковские выписки об итоговом зачислении средств.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько можно заработать на блоге в YouTube. Все зависит от формата контента, активности канала и страны, в которой проживают подписчики блогера. Однако монетизация — не единственный способ заработка на платформе.

Также Новини.LIVE сообщали о налогообложении доходов из TikTok. Большинство блогеров в сети зарабатывает на рекламных интеграциях. Таким лицам рекомендуется открыть ФЛП третьей группы и уплачивать налоги в соответствии с установленными правилами.