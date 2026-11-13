Жінка знімає блог. Фото: Pexels

Українським блогерам доведеться сплачувати податки з доходів від YouTube за суворішими правилами. Податкова служба перекрила популярну прогалину в розрахунках і заперечила можливість зменшувати єдиний податок на розмір американських відрахувань. Відтепер розрахунок здійснюватиметься виключно від повної суми нарахування.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на індивідуальну податкову консультацію від Державної податкової служби України, передають Новини.LIVE.

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Чи враховувати американський податок

При отриманні виплат від монетизації відеоконтенту через Google AdSense платформа Google утримує частину коштів як податок у США згідно з американським законодавством. Через це на банківський валютний рахунок українського ФОПа надходить лише залишок.

Проте відповідно до статті 292.1 Податкового кодексу України, доходом платника є вся отримана грошова винагорода в повному обсязі. Підприємець не має права зменшувати оподаткування єдиним податком на суму американського відрахування лише тому, що ці кошти фізично не потрапили на банківський рахунок. Єдиний податок нараховується на загальну суму до утримання.

Чому важливий курс НБУ

ДПС зазначає, що орієнтуватися, при отриманні доходу, виключно на дату надходження коштів на рахунок в українському банку є неправильним. Дохід визначається на підставі первинних документів на дату нарахування винагороди компанією Google.

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Перерахунок іноземної валюти у гривню здійснюється виключно за офіційним курсом НБУ, який діяв саме на дату нарахування доходу, підтверджену звітністю Google AdSense.

Що вимагатиме податкова

Важливо памʼятати, що хоч ФОПи 3 групи без ПДВ ведуть облік доходів у довільній формі, це не звільняє їх від обов'язку підтверджувати звітність необхідними документами.

Блогерам-ФОПам рекомендують зберігати щомісячні звіти з кабінету Google AdSense, де вказано загальний розмір нарахування, суму утриманого в США податку, а також банківські виписки про підсумкове зарахування коштів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки можна заробити на блозі у YouTube. Все залежить від формату контенту, активності каналу і країни, в якій проживають фоловери блогера. Однак монетизація — не єдиний спосіб заробітку на платформі.

Також Новини.LIVE повідомляли про оподаткування доходів з TikTok. Більшість блогерів у мережі заробляє на рекламних інтеграціях. Таким особам рекомендується відкрити ФОП третьої групи і сплачувати податки згідно встановлених правил.