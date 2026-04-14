Главная Экономика Договор пожизненного содержания: гарантия помощи или ловушка для пенсионера

Дата публикации 14 апреля 2026 08:25
Договор о пожизненном содержании: как заключить и какие риски скрывает документ для пожилых людей
Человек заполняет документ. Фото: Новини.LIVE

О договоре пожизненного содержания часто говорят с опаской. Многие считают, что это едва ли не легальный способ оставить пожилого человека без жилья. И эти опасения не беспочвенны, историй об обмане хватает. Но, вместе с тем, правильно заключенный договор пожизненного содержания может стать гарантией помощи гражданам, которые не имеют тех, кто мог бы позаботиться о них в старости.

О том, что такое договор пожизненного содержания, какие риски он скрывает и как правильно оформить документ, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 57 главу Гражданского кодекса Украины.

Что такое договор пожизненного содержания

Согласно 744 статье Гражданского кодекса, договор пожизненного содержания — это законный механизм, который позволяет человеку получать уход до конца жизни. В обмен он передает другому лицу право собственности на свое жилье — квартиру, дом или другую недвижимость.

Фактически вы подписываете соглашение, по которому другой человек обязуется ухаживать за вами:

  • помогать в быту;
  • поддерживать финансово;
  • покупать продукты и лекарства.

Взамен он сразу становится владельцем вашего жилья. И здесь кроется главный риск: юридически имущество уже не ваше. Хотя есть важное уточнение — пока вы живы, новый владелец не имеет права выселить вас, продать или подарить это жилье. Даже если у него будут долги, на эту недвижимость не могут наложить взыскание.

В чем риски подписания договора пожизненного содержания

Самая большая опасность — это недобросовестный исполнитель. Человек может начать плохо выполнять свои обязанности или вообще прекратить помощь. И просто "забрать обратно" имущество не получится — придется обращаться в суд и доказывать нарушение условий договора.

Как правильно оформить договор пожизненного содержания

Юристы советуют максимально детально прописывать все обязанности в договоре. Например:

  • частоту посещений;
  • конкретную сумму ежемесячного пособия;
  • обязанность покупать продукты, лекарства и выполнять другие бытовые услуги.

Чем четче все зафиксировано — тем легче потом отстоять свои права. В общем договор пожизненного содержания — это не плохо. Он может быть полезным, если быть осторожным и грамотно оформить документ.

Ранее Новини.LIVE писали, что дарственная — это простой способ бесплатно передать квартиру, дом или землю другому человеку. Чаще всего так делают близкие родственники. В 2026 году этот вариант до сих пор популярен, но имеет свои условия, расходы и определенные риски.

Также Новини.LIVE рассказывали, что наследование — это процесс, когда имущество переходит от умершего человека к наследникам. Это происходит либо по завещанию, либо по закону. Однако не все гарантированно получают право на наследство — в некоторых случаях его можно потерять.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
