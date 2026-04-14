Договір про довічне утримання: як укласти та які ризики приховує документ для людей похилого віку

Людина заповнює документ.

Про договір довічного утримання часто говорять із пересторогою. Багато хто вважає, що це ледь не легальний спосіб залишити людину похилого віку без житла. І ці побоювання не безпідставні, історій про обман вистачає. Але, разом з тим, правильно укладений договір довічного утримання може стати гарантією допомоги громадянам, які не мають тих, хто міг би потурбуватись про них у старості.

Про те, що таке договір довічного утримання, які ризики він приховує та як правильно оформити документ, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 57 главу Цивільного кодексу України.

Що таке договір довічного утримання

Згідно з 744 статтею Цивільного кодексу, договір довічного утримання — це законний механізм, який дозволяє людині отримувати догляд до кінця життя. В обмін вона передає іншій особі право власності на своє житло — квартиру, будинок чи іншу нерухомість.

Фактично ви підписуєте угоду, за якою інша людина зобов’язується доглядати за вами:

допомагати в побуті;

підтримувати фінансово;

купувати продукти й ліки.

Натомість вона одразу стає власником вашого житла. І тут криється головний ризик: юридично майно вже не ваше. Хоча є важливе уточнення — поки ви живі, новий власник не має права виселити вас, продати чи подарувати це житло. Навіть якщо в нього будуть борги, на цю нерухомість не можуть накласти стягнення.

В чому ризики підписання договору довічного утримання

Найбільша небезпека — це недобросовісний виконавець. Людина може почати погано виконувати свої обов’язки або взагалі припинити допомогу. І просто "забрати назад" майно не вийде — доведеться звертатися до суду і доводити порушення умов договору.

Як правильно оформити договір довічного утримання

Юристи радять максимально детально прописувати всі обов’язки в договорі. Наприклад:

частоту відвідувань;

конкретну суму щомісячної допомоги;

обов’язок купувати продукти, ліки та виконувати інші побутові послуги.

Чим чіткіше все зафіксовано — тим легше потім відстояти свої права. Загалом договір довічного утримання — це не погано. Він може бути корисним, якщо бути обережним і грамотно оформити документ.

Раніше Новини.LIVE писали, що дарча — це простий спосіб безплатно передати квартиру, будинок чи землю іншій людині. Найчастіше так роблять близькі родичі. У 2026 році цей варіант досі популярний, але має свої умови, витрати й певні ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкування — це процес, коли майно переходить від померлої людини до спадкоємців. Це відбувається або за заповітом, або за законом. Однак не всі гарантовано отримують право на спадщину — у деяких випадках його можна втратити.