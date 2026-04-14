Головна Економіка Договір довічного утримання: гарантія допомоги чи пастка для пенсіонерів

Договір довічного утримання: гарантія допомоги чи пастка для пенсіонерів

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 08:25
Договір про довічне утримання: як укласти та які ризики приховує документ для людей похилого віку
Людина заповнює документ. Фото: Новини.LIVE

Про договір довічного утримання часто говорять із пересторогою. Багато хто вважає, що це ледь не легальний спосіб залишити людину похилого віку без житла. І ці побоювання не безпідставні, історій про обман вистачає. Але, разом з тим, правильно укладений договір довічного утримання може стати гарантією допомоги громадянам, які не мають тих, хто міг би потурбуватись про них у старості.

Про те, що таке договір довічного утримання, які ризики він приховує та як правильно оформити документ, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 57 главу Цивільного кодексу України.  

Що таке договір довічного утримання

Згідно з 744 статтею Цивільного кодексу, договір довічного утримання — це законний механізм, який дозволяє людині отримувати догляд до кінця життя. В обмін вона передає іншій особі право власності на своє житло — квартиру, будинок чи іншу нерухомість.

Фактично ви підписуєте угоду, за якою інша людина зобов’язується доглядати за вами: 

  • допомагати в побуті; 
  • підтримувати фінансово;
  • купувати продукти й ліки.

Натомість вона одразу стає власником вашого житла. І тут криється головний ризик: юридично майно вже не ваше. Хоча є важливе уточнення — поки ви живі, новий власник не має права виселити вас, продати чи подарувати це житло. Навіть якщо в нього будуть борги, на цю нерухомість не можуть накласти стягнення.

В чому ризики підписання договору довічного утримання

Найбільша небезпека — це недобросовісний виконавець. Людина може почати погано виконувати свої обов’язки або взагалі припинити допомогу. І просто "забрати назад" майно не вийде — доведеться звертатися до суду і доводити порушення умов договору.

Як правильно оформити договір довічного утримання

Юристи радять максимально детально прописувати всі обов’язки в договорі. Наприклад:

  • частоту відвідувань;
  • конкретну суму щомісячної допомоги;
  • обов’язок купувати продукти, ліки та виконувати інші побутові послуги.

Чим чіткіше все зафіксовано — тим легше потім відстояти свої права. Загалом договір довічного утримання — це не погано. Він може бути корисним, якщо бути обережним і грамотно оформити документ.

Раніше Новини.LIVE писали, що дарча — це простий спосіб безплатно передати квартиру, будинок чи землю іншій людині. Найчастіше так роблять близькі родичі. У 2026 році цей варіант досі популярний, але має свої умови, витрати й певні ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкування — це процес, коли майно переходить від померлої людини до спадкоємців. Це відбувається або за заповітом, або за законом. Однак не всі гарантовано отримують право на спадщину — у деяких випадках його можна втратити.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
