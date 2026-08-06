Договор мены: что предусматривает и как оформляется документ

Как оформить договор мены в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Обмен имуществом — не новый способ взаимодействия между людьми. Еще с древних времен, когда деньги не были основным средством расчета, люди обменивались товарами и услугами друг с другом. Как ни странно, но сегодня такая форма сотрудничества также остается актуальной и имеет четкие правила, определенные законом.

О том, что такое договор мены и как он заключается, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Что такое договор мены

Договор мены, или бартера, — это соглашение, по которому один человек передает другому свое имущество, а взамен получает другие активы. То есть стороны не покупают и не продают вещи за деньги, а осуществляют взаимный обмен.

Особенность такого договора в том, что каждый участник одновременно выступает и продавцом, и покупателем:

продавцом — в отношении передаваемого имущества;

покупателем — в отношении имущества, которое получает.

Что можно обменять, заключив договор мены

Предметом договора мены могут быть:

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товары или услуги;

движимое или недвижимое имущество;

денежная доплата, если одна вещь имеет большую стоимость, чем другая.

В то же время деньги сами по себе не могут быть предметом договора мены — они могут использоваться лишь в качестве компенсации разницы в стоимости имущества.

Когда право собственности переходит к новому владельцу

По общему правилу, право собственности на обмененное имущество переходит к сторонам после того, как каждая из них передала свое имущество другой стороне. Другие условия могут быть предусмотрены самим договором или законом.

Как оформляется договор мены

Форма договора зависит от того, что именно обменивается и кто является участниками сделки. В некоторых случаях достаточно устной договоренности, если стороны сразу выполняют свои обязательства и закон не требует письменного оформления.

Если участниками являются юридические лица, договор должен быть заключен в письменной форме. Нотариальное заверение является обязательным для договоров мены, когда предметом обмена является имущество, подлежащее государственной регистрации. Это касается:

квартир;

жилых домов;

земельных участков;

транспортных средств;

прочего имущества, к которому предъявляются особые требования.

Какие права и обязанности имеют стороны

Участниками договора мены могут быть как физические лица, так и юридические лица. Стороны имеют право требовать, чтобы другая сторона передала имущество в соответствии с условиями договора. В то же время они обязаны:

передать имущество в согласованный срок и в надлежащем состоянии;

гарантировать качество имущества в соответствии с условиями договора;

сообщить об известных недостатках или правах других лиц на это имущество;

сохранять имущество до момента его передачи, если это предусмотрено условиями договора.

Можно ли изменить или расторгнуть договор мены

Договор можно изменить или расторгнуть по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или условиями самого соглашения. Также это может сделать суд, если одна из сторон существенно нарушает свои обязательства.

Кроме того, договор мены может быть признан недействительным, если при его заключении были нарушены требования законодательства. В таком случае стороны должны вернуть друг другу полученное имущество или компенсировать его стоимость.

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