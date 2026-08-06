Договір міни: що передбачає та як оформлюється документ

Як оформити договір міни в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Обмін майном — не новий спосіб взаємодії між людьми. Ще з давніх часів, коли гроші не були основним засобом розрахунку, люди обмінювали товари та послуги один у одного. Як не дивно, але сьогодні така форма співпраці також залишається актуальною та має чіткі правила, визначені законом.

Про те, що таке договір міни та як він укладається, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Що таке договір міни

Договір міни, або бартеру, — це угода, за якою одна людина передає іншій своє майно, а натомість отримує інші активи. Тобто сторони не купують і не продають речі за гроші, а здійснюють взаємний обмін.

Особливість такого договору в тому, що кожен учасник одночасно виступає і продавцем, і покупцем:

продавцем — щодо майна, яке передає;

покупцем — щодо того майна, яке отримує.

Що можна обміняти уклавши договір міни

Предметом договору міни можуть бути:

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товари чи послуги;

рухоме або нерухоме майно;

грошова доплата, якщо одна річ має більшу вартість за іншу.

Водночас гроші самі по собі не можуть бути предметом договору міни — вони можуть використовуватися лише як компенсація різниці у вартості майна.

Коли право власності переходить до нового власника

За загальним правилом, право власності на обміняне майно переходить до сторін після того, як кожна з них передала своє майно іншій стороні. Інші умови можуть бути передбачені самим договором або законом.

Як оформлюється договір міни

Форма договору залежить від того, що саме обмінюють і хто є учасниками угоди. У деяких випадках достатньо усної домовленості, якщо сторони одразу виконують свої зобов’язання і закон не вимагає письмового оформлення.

Якщо учасниками є юридичні особи, договір має бути укладений у письмовій формі. Нотаріальне посвідчення є обов’язковим для договорів міни, коли предметом обміну є майно, яке підлягає державній реєстрації. Це стосується:

квартир;

житлових будинків;

земельних ділянок;

транспортних засобів;

іншого майна, для якого встановлені спеціальні вимоги.

Які права та обов’язки мають сторони

Учасниками договору міни можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи. Сторони мають право вимагати, щоб інша сторона передала майно відповідно до умов договору. Водночас вони зобов’язані:

передати майно у погоджений строк і належному стані;

гарантувати якість майна відповідно до умов договору;

повідомити про відомі недоліки або права інших осіб на це майно;

зберігати майно до моменту його передачі, якщо це передбачено умовами договору.

Чи можна змінити або розірвати договір міни

Договір можна змінити або припинити за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом чи умовами самої угоди. Також це може зробити суд, якщо одна зі сторін суттєво порушує свої зобов’язання.

Окрім того, договір міни може бути визнаний недійсним, якщо під час його укладення були порушені вимоги законодавства. У такому разі сторони мають повернути одна одній отримане майно або компенсувати його вартість.

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