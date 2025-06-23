Договор пожертвования в Украине — как заключается и чем он отличается от дарственной

Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Пожертвование — это передача имущества, денег или ценных бумаг другому лицу для достижения определенной цели. В отличие от обычного подарка, пожертвование имеет четкое целевое назначение. Например, это может быть помощь больнице, школе или благотворительной организации.

О том, что такое договор пожертвования и чем он отличается от дарственной, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое договор пожертвования

Несмотря на то, что пожертвование — это благородный и бескорыстный акт, его оформление требует соблюдения юридических норм. Согласно статье 729 Гражданского кодекса Украины (ГК), пожертвование — это разновидность дарения, когда дар передается конкретным лицам с целевым назначением.

В соответствии со статьей 720 Гражданского кодекса Украины, пожертвование могут осуществить как физические, так и юридические лица. Также его могут делать государство, органы местной власти и представители по доверенности. Но родителям или опекунам запрещено жертвовать имущество, принадлежащее их детям или подопечным. Договор пожертвования имеет свои особенности:

Целевое назначение: пожертвование предусматривает обязательное использование переданного имущества на определенную цель, обусловленную заранее. Пожертвователь имеет право проверять, как именно используется пожертвование. Момент заключения договора: договор пожертвования считается действительным с момента принятия дара. В случае обычного дарения это может быть как фактическая передача, так и договоренность о ней в будущем.

Согласно статье 730 ГК, лицо, предоставившее пожертвование, имеет право контролировать, используется ли оно согласно обусловленному назначению. Если достижение цели стало невозможным, изменить назначение пожертвования можно только с согласия пожертвователя или, в случае его смерти или ликвидации — по решению суда.

Пожертвователь или его наследники могут инициировать расторжение договора, если окажется, что пожертвование используется не по назначению.

Особенности благотворительного пожертвования

Пожертвование, сделанное в рамках благотворительной деятельности, тоже имеет свои правовые особенности. Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" определяет благотворительное пожертвование как добровольную и безвозмездную передачу имущества, средств или имущественных прав в пользу получателя для достижения целей, установленных этим законом.

Бенефициарами могут быть физические лица, неприбыльные организации или общины. Благотворителем считается любое дееспособное физическое или юридическое лицо, действующее добровольно.

Закон позволяет устанавливать дополнительные условия предоставления пожертвования (например, отлагательные или отменяющие обстоятельства), если они не противоречат праву. Также допускается предоставление пожертвования по результатам конкурса, во время которого бенефициар должен выполнить определенные действия в пользу третьих лиц, но не благотворителя.

Изменять назначение пожертвования можно только с согласия благотворителя или через суд. Кроме того, благотворитель имеет право контролировать, как именно используется его пожертвование.

В случае нарушения условий использования пожертвования, благотворитель или его правопреемники могут инициировать замену бенефициара в порядке, предусмотренном законодательством.

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