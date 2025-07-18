Дисциплинарные взыскания в ВСУ — кому грозят и какие суммы

Выговоры в ВСУ — сколько денег снимают с военных
За невыполнение военнослужащим служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность. В таком случае бойца могут частично или полностью лишить премии.
Об основаниях и размерах дисциплинарных взысканий рассказали на портале "Принцип".
Виды дисциплинарных взысканий
В зависимости от состава и обстоятельств нарушения военнослужащему может грозить:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- лишение очередного увольнения из расположения воинской части (в отношении срочников и курсантов);
- предупреждение о неполном служебном соответствии (кроме рядовых срочников);
- понижение в должности;
- понижение в воинском звании на одну ступень (применяется к лицам сержантского и офицерского состава);
- понижение в воинском звании с переводом на более низкую должность (для сержантского (старшинского) состава);
- увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия (кроме срочников, мобилизованных, лиц, проходящих службы по призыву лиц офицерского состава, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов).
Сколько снимают за выговор
С военнослужащего, получившего выговор или другое дисциплинарное наказание, могут взыскать:
- 10% установленного размера ежемесячной премии — в случае объявления одного выговора;
- 20% — за один строгий выговор;
- 40% — в случае объявления двух выговоров/строгих выговоров;
- 50% — за три выговора/строгих выговора.
В каких случаях премию не выплатят вообще
Защитников могут лишать премий в таких случаях:
- невыход на службу без уважительных причин;
- употребление алкогольных напитков в части или прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
- привлечение к ответственности за совершение военного административного правонарушения;
- нарушение установленных требований, которые привели к материальному ущербу;
- предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности, понижение в воинском звании или его лишение и др.
Дисциплинарное взыскание налагается не позднее чем за 10 суток со дня, когда командир узнал о правонарушении, а в случае проведения служебного расследования — в течение месяца со дня его окончания.
Военнослужащий имеет право в течение месяца со времени наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу старшему командиру или обратиться в суд для обжалования взыскания.
Ранее мы писали, что военнослужащих, находящихся на длительном лечении после ранения, или тех, кого признали непригодными или ограниченно пригодными для службы в подразделении, выводят в распоряжение. За этот период им должно начисляться денежное обеспечение.
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