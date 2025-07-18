Дисциплинарные взыскания в ВСУ — кому грозят и какие суммы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За невыполнение военнослужащим служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность. В таком случае бойца могут частично или полностью лишить премии.

Об основаниях и размерах дисциплинарных взысканий рассказали на портале "Принцип".

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Виды дисциплинарных взысканий

В зависимости от состава и обстоятельств нарушения военнослужащему может грозить:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

лишение очередного увольнения из расположения воинской части (в отношении срочников и курсантов);

предупреждение о неполном служебном соответствии (кроме рядовых срочников);

понижение в должности;

понижение в воинском звании на одну ступень (применяется к лицам сержантского и офицерского состава);

понижение в воинском звании с переводом на более низкую должность (для сержантского (старшинского) состава);

увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия (кроме срочников, мобилизованных, лиц, проходящих службы по призыву лиц офицерского состава, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов).

Сколько снимают за выговор

С военнослужащего, получившего выговор или другое дисциплинарное наказание, могут взыскать:

10% установленного размера ежемесячной премии — в случае объявления одного выговора;

20% — за один строгий выговор;

40% — в случае объявления двух выговоров/строгих выговоров;

50% — за три выговора/строгих выговора.

В каких случаях премию не выплатят вообще

Защитников могут лишать премий в таких случаях:

невыход на службу без уважительных причин;

употребление алкогольных напитков в части или прибытие на службу в нетрезвом состоянии;

привлечение к ответственности за совершение военного административного правонарушения;

нарушение установленных требований, которые привели к материальному ущербу;

предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности, понижение в воинском звании или его лишение и др.

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее чем за 10 суток со дня, когда командир узнал о правонарушении, а в случае проведения служебного расследования — в течение месяца со дня его окончания.

Военнослужащий имеет право в течение месяца со времени наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу старшему командиру или обратиться в суд для обжалования взыскания.

Ранее мы писали, что военнослужащих, находящихся на длительном лечении после ранения, или тех, кого признали непригодными или ограниченно пригодными для службы в подразделении, выводят в распоряжение. За этот период им должно начисляться денежное обеспечение.

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