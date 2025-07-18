Дисциплінарні стягнення в ЗСУ — кому загрожують та які суми

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За невиконання військовослужбовцем службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку передбачена дисциплінарна відповідальність. У такому разі бійця можуть частково або повністю позбавити премії.

Про підстави та розміри дисциплінарних стягнень розповіли на порталі "Принцип".

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Види дисциплінарних стягнень

Залежно від складу та обставин порушення військовослужбовцю може загрожувати:

зауваження;

догана;

сувора догана;

позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини (стосовно строковиків та курсантів);

попередження про неповну службову відповідність (крім рядових строковиків);

пониження в посаді;

пониження у військовому званні на один ступінь (застосовується до осіб сержантського та офіцерського складу);

пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (для сержантського (старшинського) складу);

звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім строковиків, мобілізованих, осіб, які проходять служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів).

Скільки знімають за догану

З військовослужбовця, який отримав догану чи інше дисциплінарне покарання, можуть стягнути:

10% встановленого розміру щомісячної премії — у разі оголошення однієї догани;

20% — за одну сувору догану;

40% — у разі оголошення двох доган/суворих доган;

50% — за три догани/суворих догани.

У яких випадках премію не виплатять взагалі

Захисників можуть позбавляти премій у таких випадках:

невихід на службу без поважних причин;

вживання алкогольних напоїв у частині або прибуття на службу в нетверезому стані;

притягнення до відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення;

порушення встановлених вимог, які призвели до матеріальних збитків;

попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні або його позбавлення та ін.

Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командир дізнався про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування — протягом місяця від дня його закінчення.

Військовослужбовець має право протягом місяця з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду для оскарження стягнення.

Раніше ми писали, що військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні після поранення, або тих, кого визнали непридатними, або обмежено придатними для служби у підрозділі, виводять у розпорядження. За цей період їм має нараховуватися грошове забезпечення.

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