Мужчина подсчитывает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE

Иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие невысокий доход, могут претендовать на муниципальную жилищную субсидию — Dodatek mieszkaniowy. Эта государственная программа позволяет частично покрыть расходы на аренду и содержание жилья, в том числе и украинцам со статусом PESEL UKR, визой, картой пребывания или штампом об ожидании документов.

Об этом сообщает Польский Консультант, передают Новини.LIVE.

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Каковы условия для назначения помощи

Чтобы местные власти одобрили выплату, заявитель должен одновременно соответствовать трем требованиям:

Пособие назначается арендаторам при наличии договора аренды и подтверждения фактического проживания, владельцам квартир или домов, лицам с кооперативным правом на жилье, а также тем, кто ожидает предоставления социального жилья. Законодательство устанавливает нормативную площадь в зависимости от количества жильцов. При увеличении семьи добавляется по 5 кв. м на человека, а при наличии человека с инвалидностью в инвалидном кресле или нуждающегося в отдельной комнате — еще 1 кв. м. Фактическая площадь жилья не может превышать норматив более чем на 30%. В расчет принимается совокупный доход всех лиц, фактически проживающих в помещении, за последние три месяца до подачи заявления. Предельный порог привязан к средней зарплате за предыдущий год.

Какие доходы и расходы учитываются при расчете

В совокупный доход включаются зарплата, доход от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, алименты, пособие по безработице, проценты по депозитам, «тринадцатые» выплаты и т. д. В то же время не учитываются единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу, образовательные и продовольственные выплаты.

Каковы особенности расчета пособия

Если вы арендуете жилье на свободном рынке, в расчет будет включена не фактическая сумма из вашего договора, а стоимость аренды муниципального жилья такой же площади в вашем городе.

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А вот оплата за газ, электроэнергию, налог на недвижимость и страхование не входят в базу расчета. Учитываются только аренда и базовые коммунально-административные платежи, такие как вода, отопление, вывоз мусора и т. п.

Семья также должна самостоятельно покрывать часть расходов в пределах установленного процента от своего дохода — 15 % для 1 человека, 12 % для 2–4 человек или 10 % для 5 и более жильцов. Субсидия покрывает разницу сверх этой суммы, но не более 1 500 злотых.

Как это работает на примере

Семья из 4 человек с общим доходом 4 500 злотых арендует квартиру площадью 52 кв. м. Фактическая арендная плата составляет 900 злотых, но муниципальная ставка для такой площади — 375 злотых. Еще 600 злотых составляет плата за коммунальные услуги. В сумме расчетные расходы составляют 975 злотых. Из дохода семьи не компенсируются 12%, то есть 540 злотых. Таким образом, размер помощи составит: 975 − 540 = 435 злотых в месяц.

Как и куда начисляются деньги

Жилищное пособие назначается сроком на 6 месяцев, после чего заявление и документы о доходах необходимо подавать заново.

Средства выплачиваются ежемесячно до 10 числа. В зависимости от правил конкретного муниципалитета деньги могут перечисляться либо непосредственно заявителю, либо на счет арендодателя. В таком случае владелец жилья обязан уменьшать ежемесячную арендную плату для жильцов на сумму назначенной субсидии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что могут депортировать украинцев в Польше. В соседней стране начались массовые проверки иностранцев. Проверяют все: от легальности пребывания до условий трудоустройства.

Также мы сообщали, почему в Польше ожидают почти 2,5 миллиона украинцев. Потенциальный поток граждан Украины ожидают из Одессы и Киева. В Варшаве считают, что наплыв может быть связан с активными обстрелами гражданской инфраструктуры.