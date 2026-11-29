Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Іноземці, які легально проживають у Польщі та мають невисокий дохід, можуть претендувати на муніципальну житлову субсидію — Dodatek mieszkaniowy. Ця державна програма дозволяє частково покрити витрати на оренду й утримання житла, зокрема й українцям зі статусом PESEL UKR, візою, картою побиту або штампом про очікування документів.

Про це повідомляє Польський Консультант, передають Новини.LIVE.

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Які умови для призначення допомоги

Щоб місцева влада погодила виплату, заявник має одночасно відповідати трьом вимогам:

Виплату призначають орендарям за наявності договору найму та підтвердження фактичного проживання, власникам квартир чи будинків, особам із кооперативним правом на житло, а також тим, хто чекає на надання соціального житла. Законодавство встановлює нормативну площу залежно від кількості мешканців. При збільшенні сім'ї додається по 5 кв.м. на особу, а за наявності людини з інвалідністю в колісному крісі чи потребою в окремій кімнаті — ще 1 кв.м. Фактична площа житла не може перевищувати норматив більш ніж на 30%. До розрахунку беруть сукупний дохід усіх осіб, які фактично проживають у приміщенні, за останні три місяці перед поданням заяви. Граничний поріг прив’язаний до середньої зарплати за попередній рік.

Які доходи та витрати враховують при розрахунку

До сукупного доходу зараховують зарплату, прибуток від підприємництва, пенсії, стипендії, аліменти, допомогу по безробіттю, відсотки за депозитами, "тринадцяті" виплати тощо. Водночас не враховуються одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду, освітні та продовольчі виплати.

Які особливості розрахунку допомоги

Якщо ви орендуєте житло на вільному ринку, до розрахунку візьмуть не реальну суму з вашого договору, а вартість оренди комунального житла такої ж площі у вашому місті.

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А от оплата за газ, електроенергію, податок на нерухомість та страхування не входять до бази розрахунку. Враховується лише оренда та базові комунально-адміністративні платежі як вода, опалення, вивіз сміття тощо.

Сім’я також мусить самостійно покривати частину витрат у межах встановленого відсотка від свого доходу — 15% для 1 особи, 12% для 2-4 осіб або 10% для 5 і більше мешканців. Субсидія покриває різницю понад цю суму, але не більше 1 500 злотих.

Як це працює на прикладі

Родина з 4 осіб із загальним доходом 4 500 злотих орендує квартиру площею 52 кв.м. Фактична оренда становить 900 злотих, але муніципальна ставка для такої площі — 375 злотих. Ще 600 злотих коштує комуналка. Разом розрахункові витрати становлять 975 злотих. Із доходу родини не компенсуються 12%, тобто 540 злотих. Відтак розмір допомоги складе: 975 − 540 = 435 злотих на місяць.

Як і куди нараховують гроші

Dodatek mieszkaniowy призначають строком на 6 місяців, після чого заяву та документи про доходи потрібно подавати заново.

Кошти виплачують щомісяця до 10 числа. Залежно від правил конкретного муніципалітету гроші можуть переказувати або безпосередньо заявнику, або на рахунок орендодавця. У такому разі власник житла зобов’язаний зменшувати щомісячну орендну плату для мешканців на суму призначеної субсидії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можуть депортувати українців в Польщі. У сусідній країні стартували масові перевірки іноземців. Перевіряють все: від легальності перебування до умов працевлаштування.

Також ми повідомляли, чому в Польщі очікують майже 2,5 мільйонів українців. Потенційний потік громадян України очікують з Одеси та Києва. У Варшаві вважають, що наплив може бути повʼязаний з активними обстрілами цивільної інфраструктури.