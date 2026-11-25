Люди в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Украинцы после выхода на заслуженный отдых могут претендовать на различные доплаты к пенсии. В частности, государство предусмотрело специальные надбавки пенсионерам с особыми заслугами. Получать дополнительные деньги могут не только Герои Украины и награжденные орденами, но и выдающиеся спортсмены, космонавты и многодетные родители. Размер денежного вознаграждения в 2026 году составляет от 596,85 до 1 038 грн в зависимости от заслуг человека.

Об условиях выплаты надбавок рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на надбавки за особые заслуги

В соответствии с Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" отдельным категориям граждан назначается дополнительная надбавка к пенсии. Она устанавливается на постоянной основе за выдающиеся героические поступки или трудовые достижения.

Доплата предусмотрена для людей, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и в связи с потерей кормильца. В частности, право на дополнительные средства от государства предоставляется Героям Украины, людям с почетным званием "народный", ветеранам войны, выдающимся спортсменам и космонавтам, матерям-героиням.

В последнем случае право на пенсионную надбавку может получить отец, если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина воспитывал детей до шестилетнего возраста. При определении права на выплату учитываются также усыновленные дети.

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Размер надбавок в 2026 году

Сумма доплаты рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, а значит, градация доплат выглядит следующим образом:

1038 грн (40 %) — Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 10 и более детей.

— Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 10 и более детей. 1012,05 грн (39 %) — матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 9 детей.

— матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 9 детей. 986,10 грн (38%) — лицам, награжденным четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 8 детей.

— лицам, награжденным четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 8 детей. 960,15 грн (37%) — матерям, родившим и воспитавшим 7 детей.

— матерям, родившим и воспитавшим 7 детей. 934,20 грн (36%) — лицам, удостоенным почетного звания Украины "народный" после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 6 детей.

— лицам, удостоенным почетного звания Украины "народный" после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 6 детей. 908,25 грн (35 %) — матерям, родившим и воспитавшим 5 детей; ветеранам войны, награжденным орденом за личное мужество и вклад в защиту государства; выдающимся спортсменам, дважды или более побеждавшим на Олимпийских и Паралимпийских играх и Всемирных играх глухих; космонавтам, совершившим полет в космос.

— матерям, родившим и воспитавшим 5 детей; ветеранам войны, награжденным орденом за личное мужество и вклад в защиту государства; выдающимся спортсменам, дважды или более побеждавшим на Олимпийских и Паралимпийских играх и Всемирных играх глухих; космонавтам, совершившим полет в космос. 882,30 грн (34 %) — однократным победителям Олимпийских и Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих, двукратным и многократным чемпионам мира, рекордсменам мира;

— однократным победителям Олимпийских и Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих, двукратным и многократным чемпионам мира, рекордсменам мира; 856,35 грн (33%) — однократным чемпионам мира.

— однократным чемпионам мира. 830,40 грн (32%) — двукратным и многократным чемпионам Европы и рекордсменам Европы.

— двукратным и многократным чемпионам Европы и рекордсменам Европы. 804,45 грн (31%) — однократным чемпионам Европы и членам летных испытательных экипажей самолетов.

— однократным чемпионам Европы и членам летных испытательных экипажей самолетов. 648,75 грн (25%) — лицам, удостоенным почетного звания Украины "заслуженный", и награжденным тремя орденами Украины.

— лицам, удостоенным почетного звания Украины "заслуженный", и награжденным тремя орденами Украины. 622,80 грн (24%) — лицам, награжденным двумя орденами Украины.

— лицам, награжденным двумя орденами Украины. 596,85 грн (23%) — лицам, удостоенным государственных премий Украины и награжденным одним орденом Украины.

Право на надбавку может передаваться

В случае смерти пенсионера, получавшего доплату за особые заслуги, нетрудоспособные члены семьи могут претендовать на эти средства. Размер выплаты будет зависеть от количества таких членов семьи. Например, если нетрудоспособных в семье двое или более, начисляется 90% надбавки, а если один — 70%.

Надбавки должны пересчитать

С 1 января в Украине должны повысить социальные стандарты, в частности, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Проект закона "О государственном бюджете на 2027 год" предусматривает новый показатель на уровне 2 878 грн. Соответственно, должны обновиться и размеры различных доплат пенсионерам, в том числе за особые заслуги.

Однако проект бюджета принят только в первом чтении, поэтому суммы носят ориентировочный характер и могут измениться в случае внесения поправок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о 7 видах надбавок к пенсии. Дополнительные деньги могут получать различные категории пенсионеров. Например, почти 1 300 грн предусмотрено для военных пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что некоторым пенсионерам будут выплачивать на руки лишь часть пенсии. Это касается граждан, находящихся на полном государственном содержании. Государство отчисляет 75% пенсии в качестве компенсации за пребывание пенсионера в учреждении.