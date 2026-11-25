Люди у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Українці після виходу на заслужений відпочинок можуть претендувати на різні доплати до пенсії. Зокрема, держава передбачила спеціальні надбавки пенсіонерам з особливими заслугами. Отримувати додаткові гроші можуть не лише Герої України та нагороджені орденами, а й видатні спортсмени, космонавти та багатодітні батьки. Розмір грошової винагороди у 2026 році становить від 596,85 до 1 038 грн залежно заслуг людини.

Про умови виплати надбавок розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на доплати за особливі заслуги

Відповідно до Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", окремим категоріям громадян призначають додаткову надбавку до пенсії. Вона встановлюється на постійній основі за визначні геройські вчинки або трудові досягнення.

Доплата передбачена для людей, які отримують пенсію за віком, по інвалідності, за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника. Зокрема, право на додаткові кошти від держави надається Героям України, людям з почесним званням "народний", ветеранам війни, видатним спортсменам та космонавтам, матерям-героїням.

В останньому випадку право на пенсійну надбавку може отримати батько, якщо мати померла або її позбавили батьківських прав, а чоловік виховував дітей до шестирічного віку. При визначенні права на виплату враховують також усиновлених дітей.

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Розмір надбавок у 2026 році

Суму доплати вираховують у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році показник становить 2 595 грн, а отже градація доплат виглядає так:

1038 грн (40%) — Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 10 і більше дітей.

— Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 10 і більше дітей. 1012,05 грн (39%) — матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 9 дітей.

— матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 9 дітей. 986,10 грн (38%) — особам, нагородженим чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 8 дітей.

— особам, нагородженим чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 8 дітей. 960,15 грн (37%) — матерям, які народили та виховали 7 дітей.

— матерям, які народили та виховали 7 дітей. 934,20 грн (36%) — особам, відзначеним почесним званням України "народний" після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 6 дітей.

— особам, відзначеним почесним званням України "народний" після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 6 дітей. 908,25 грн (35%) — матерям, які народили та виховали 5 дітей; ветеранам війни, нагородженим орденом за особисту мужність і внесок у захист держави; видатним спортсменам, які двічі або більше перемагали на Олімпійських і Паралімпійських іграх та Всесвітніх іграх глухих; космонавтам, які здійснили політ у космос.

— матерям, які народили та виховали 5 дітей; ветеранам війни, нагородженим орденом за особисту мужність і внесок у захист держави; видатним спортсменам, які двічі або більше перемагали на Олімпійських і Паралімпійських іграх та Всесвітніх іграх глухих; космонавтам, які здійснили політ у космос. 882,30 грн (34%) — одноразовим переможцям Олімпійських і Паралімпійських ігор та Всесвітніх ігор глухих, дворазовим і багаторазовим чемпіонам світу, рекордсменам світу.

— одноразовим переможцям Олімпійських і Паралімпійських ігор та Всесвітніх ігор глухих, дворазовим і багаторазовим чемпіонам світу, рекордсменам світу. 856,35 грн (33%) — одноразовим чемпіонам світу.

— одноразовим чемпіонам світу. 830,40 грн (32%) — дворазовим і багаторазовим чемпіонам Європи та рекордсменам Європи.

— дворазовим і багаторазовим чемпіонам Європи та рекордсменам Європи. 804,45 грн (31%) — одноразовим чемпіонам Європи та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків.

— одноразовим чемпіонам Європи та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків. 648,75 грн (25%) — особам, відзначеним почесним званням України "заслужений", та нагородженим трьома орденами України.

— особам, відзначеним почесним званням України "заслужений", та нагородженим трьома орденами України. 622,80 грн (24%) — особам, нагородженим двома орденами України.

— особам, нагородженим двома орденами України. 596,85 грн (23%) — особам, відзначеним державними преміями України, та нагородженим одним орденом України.

Право на надбавку може передаватися

У разі смерті пенсіонера, який отримував доплату за особливі заслуги, непрацездатні члени сім'ї можуть претендувати на ці кошти. Розмір виплати буде залежати від кількості таких членів родини. Наприклад, якщо непрацездатних в сім'ї двоє або більше, нараховується 90% надбавки, а якщо один — 70%.

Надбавки мають перерахувати

З 1 січня в Україні мають підвищити соціальні стандарти, зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Проєкт закону "Про державний бюджет на 2027 рік" передбачає новий показник на рівні 2 878 грн. Відповідно, мають оновитися й розміри різних доплат пенсіонерам, у тому числі за особливі заслуги.

Однак проєкт бюджету ухвалено лише у першому читанні, тому суми лише орієнтовні та можуть змінитися у разі внесення правок.

Раніше Новини.LIVE розповідали про 7 видів надбавок до пенсії. Додаткові гроші можуть отримувати різні категорії пенсіонерів. Наприклад, майже 1 300 грн передбачено для військових пенсіонерів з непрацездатними членами родини.

Крім того, Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам виплачуватимуть на руки лише частину пенсії. Це стосується громадян на повному державному утриманні. Держава відраховує 75% пенсії на компенсацію перебування пенсіонера в установі.