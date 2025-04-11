Документы ФЛП — сколько лет надо хранить и какие штрафы за нарушение

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Физические лица-предприниматели должны хранить документы, связанные с ведением хозяйственной деятельности. Законом установлены сроки, в течение которых необходимо обеспечить целостность информации о ФЛП. За нарушение утвержденных сроков грозит ответственность в виде штрафов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько надо хранить документы и какие штрафы в 2025 году.

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Сроки хранения документов ФЛП

Они определены в Налоговом кодексе Украины. Согласно пункту 44.3, налогоплательщики обязаны обеспечить целостность первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов/сборов, в течение таких сроков:

2555 дней (7 лет) — документы, необходимые для осуществления налогового контроля;

1825 дней (5 лет) — первичные документы, финансовую отчетность, информацию о выплаченных нерезиденту доходах (прибыли) с источником их происхождения;

1095 дней (3 года) — документы, на которые не распространяются требования подпунктов 44.3.1 и 44.3.2 НКУ;

1095 дней (3 года) — сведения, связанные с выполнением требований другого законодательства, включая разрешительные документы.

Однако существуют интересные уточнения. Государственная налоговая служба в своих разъяснениях (ЗІР категория 129.01) настаивает на хранении документов до проведения проверки контролирующим органом, даже если установленные сроки прошли.

Плюс стоит знать о требовании 44.3.4 НКУ, согласно которому ФЛП обязан передать в архив документы за период деятельности не менее 1825 дней, предшествовавших дате ликвидации. Эта норма появилась в Налоговом кодексе относительно недавно, с 28 апреля 2023 года. Получается, ФЛП нельзя уничтожать отчетность за последние 5 лет перед ликвидацией собственного дела.

Но нет уточнения по таким вопросам:

все ли документы нужно передать в архив;

когда именно выполнить требование — сразу после регистрации прекращения ФЛП или после проведения проверки.

Штрафы за несохранение документов

Статья 121 НКУ говорит, что нарушение установленных сроков хранения документов по вопросам исчисления и уплаты налогов, бухгалтерской и статистической отчетности, первички и т.д. влечет за собой наложение финансовой санкции в размере 1020 грн. В случае повторного привлечения к ответственности в течение года сумма увеличится до 2040 грн.

Что касается ФЛП, зарегистрированных на территориях активных боевых действий или временной оккупации, они могут подать в контролирующий орган уведомление в произвольной форме о невозможности вывоза документов. Тогда штрафы не применяются.

Напомним, физические лица-предприниматели должны заплатить налоги в апреле. Суммы зависят от выбранной группы упрощенной системы. Представители 1 и 2 группы имеют фиксированные ставки, а 3 группа платит налоги в соответствии с квартальным доходом.

Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право не платить единый социальный взнос за себя. Это касается предпринимателей на общей системе налогообложения, которые не получили прибыль за отчетный период. Также есть другие категорий ФЛП со льготами.