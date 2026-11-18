Телефон с приложением "Дія". Фото: Новини.LIVE

Оформить государственную финансовую поддержку по программе "єЯсла" теперь можно удаленно. Услуга запущена на государственном портале. Родителям больше не нужно стоять в очередях в государственные учреждения, чтобы получать ежемесячные выплаты. Однако воспользоваться услугой могут не все родители.

Об этом говорится на государственном веб-портале "Дія", передают Новини.LIVE.

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Кто может претендовать на выплаты

Воспользоваться программой могут родители, отвечающие сразу нескольким критериям:

воспитывают ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;

официально трудоустроены на полный рабочий день;

имеют паспорт гражданина Украины (или заграничный), налоговый номер (РНОКПП) и зарегистрированное место жительства (для переселенцев — справку ВПЛ);

открыли специальный счет "Забота о ребенке" на Дия.Картке.

Подать электронную заявку на портале "Дія" пока может исключительно мама. Если фактический уход за ребенком осуществляет папа или другой законный представитель, для назначения выплат им все же придется обратиться в ближайший ЦНАП или сервисный центр Пенсионного фонда.

Сколько будут платить родителям

Размер государственной помощи составляет 8 000 гривен в месяц, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 12 000 гривен. Однако средства имеют целевое назначение. Их можно тратить на оплату услуг по уходу за малышом, покупку детской одежды и обуви, а также на медицинские и образовательные услуги.

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Как оформить выплаты через Дию

Чтобы получить деньги онлайн, достаточно выполнить всего четыре шага:

Авторизоваться на портале "Дія" и найти раздел "Помощь работающим родителям (єЯсла)". Выбрать ребенка, на которого оформляется пособие, и дождаться автоматической проверки данных из Единой информационной системы соцсферы. Указать спецсчет "Забота о ребенке" для зачисления средств. Проверить сгенерированное заявление и заверить его с помощью "Дія.Підпис" или КЭП.

Подать документы следует в течение 6 месяцев с момента возникновения права на такую поддержку — в этом случае государство компенсирует выплаты сразу за весь предыдущий период.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут установить миллионные выплаты родителям за рождение ребенка. Ситуация с демографией за последние годы ухудшилась. Поэтому государство может таким образом стимулировать рост рождаемости в стране.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы предоставляются родителям-одиночкам. Одной из ощутимых может стать налоговая социальная льгота. Однако зарплата не должна превышать при этом предельный доход.