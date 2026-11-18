Телефон з додатком "Дія". Фото: Новини.LIVE

Оформити державну фінансову підтримку за програмою "єЯсла" відтепер можна дистанційно. Послуга запрацювала на державному порталі. Батькам більше не потрібно стояти в чергах до держустанов, щоб отримувати щомісячні виплати. Однак скористатись послугою можуть не всі батьки.

Про це йдеться на державному вебпорталі "Дія", передають Новини.LIVE.

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Хто може претендувати на виплати

Скористатися програмою можуть батьки, які відповідають одразу кільком критеріям:

виховують дитину віком від 1 до 3 років;

офіційно працевлаштовані на повний робочий день;

мають паспорт громадянина України (або закордонний), податковий номер (РНОКПП) та зареєстроване місце проживання (для переселенців — довідку ВПО);

відкрили спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці.

Подати електронну заявку на порталі "Дія" наразі може виключно мама. Якщо фактичний догляд за дитиною здійснює тато або інший законний представник, для призначення виплат їм усе ж доведеться звернутися до найближчого ЦНАПу або сервісного центру Пенсійного фонду.

Скільки платитимуть батькам

Розмір державної допомоги становить 8 000 гривень на місяць, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю — 12 000 гривень. Проте кошти мають цільове призначення. Їх можна витрачати на оплату послуг догляду за малюком, купівлю дитячого одягу та взуття, а також на медичні й освітні послуги.

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Як оформити виплати через Дію

Щоб отримати гроші онлайн, достатньо виконати лише чотири кроки:

Авторизуватися на порталі "Дія" та знайти розділ "Допомога працюючим батькам (єЯсла)". Вибрати дитину, на яку оформлюється допомога, та дочекатися автоматичної перевірки даних від Єдиної інформаційної системи соцсфери. Вказати спецрахунок "Турбота про дитину" для зарахування коштів. Перевірити згенеровану заяву та завірити її за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП.

Подати документи варто впродовж 6 місяців із моменту виникнення права на таку підтримку — у цьому разі держава компенсує виплати одразу за весь попередній період.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в Україні можуть встановити мільйонні виплати батькам за народження дитини. Ситуація із демографією за останні роки погіршилась. Тож держава може заохотити таким чином збільшувати народжуваність в країні.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги мають батьки-одинаки. Одна з відчутних може стати податкова соціальна пільга. Проте зарплата не має перевищувати тоді граничний дохід.