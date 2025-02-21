Самые дорогие Funko Pop в мире – сколько надо отдать за игрушки (фото)

Фигурки Funko Pop. Фото: Pexels

Многие украинцы знают о существовании фигурок Funko Pop. Кто-то считает их обычными куклами или игрушками, а для кого-то они являются предметами коллекционирования. Фигурки с большими головами и минималистичными чертами лица — это популярные персонажи фильмов, сериалов, игр, комиксов и поп-культуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые дорогие в мире Funko Pop.

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Вилли Вонка с напарником Умпа-Лумпа

Одной из самых редких фигурок является персонаж культового фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Главный герой истории вместе с озорным напарником Умпа-Лумпа стоят в среднем 71 000 долларов. Ограниченный тираж из десяти наборов продавали в рамках специальной акции с шоколадными плитками под брендом Funko. В 2022 году один экземпляр принес рекордную сумму — 100 000 долларов.

Willy Wonka Funko Pop за 100 000 долларов. Фото: hobbyDB

Механический апельсин

Герой знаменитой книги Энтони Берджеса и не менее известной экранизации Стэнли Кубрика стоит до 60 000 долларов. Алекса ДеЛарджа изготовили с жутким эффектом свечения в темноте, чтобы подчеркнуть негативную атмосферу вокруг него. На свет появилось всего 24 фигурки, что обусловило огромную стоимость.

Funko Pop Clockwork Orange за 60 000 долларов. Фото: Amazon

Железный человек Фредди

Специально для масштабного фестиваля поп-культуры San Diego Comic-Con в 2012 году изготовили 12 металлических фигурок Фредди. Одну из них удалось продать за 43 000 долларов, что обусловило место этого персонажа в перечне самых дорогих и редких Funko Pop.

Freddy Funko Iron Man за 43 000 долларов. Фото: hobbyDB

Веном Фредди

Поклонники Marvel могут приобрести любимого персонажа за несколько тысяч долларов. Он также может похвастаться ограниченным тиражом (24 набора). Один из коллекционеров приобрел фигурку за 30 800 долларов, очевидно рассчитывая на выгодную перепродажу в будущем. Высокая стоимость еще связана с ростом популярности Венома среди киноманов.

Freddy Funko Venom за 30 800 долларов. Фото: Ebay

Бу Берри

Это добрый персонаж, которого часто изображают злым монстром. Лимитированная коллекция из 24 фигурок сделала Бу Берри редким товаром среди ценителей Funko Pop. На Comic-Con в Сан-Диего (2011 год) запустили специальную акцию, продав одно изделие за 25 000 долларов.

Boo Berry Funko за 25 000 долларов. Фото: hobbyDB

Напомним, часто детям на день рождения дарят конверт с деньгами, как взрослым. Возникает вопрос, сколько принято давать в Украине. Обычно детям дарят от 500 до 1 500 грн, но сумма зависит от индивидуальных обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине хотят запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков с высоким содержанием кофеина и других стимулирующих веществ. Авторы инициативы считают, что товар вредит здоровью подростков.