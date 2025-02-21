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До 100 000 долларов за фигурку — 5 самых дорогих Funko Pop в мире

21 февраля 2025 15:02
Елизавета Супивская - редактор
Самые дорогие Funko Pop в мире – сколько надо отдать за игрушки (фото)
Фигурки Funko Pop. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Многие украинцы знают о существовании фигурок Funko Pop. Кто-то считает их обычными куклами или игрушками, а для кого-то они являются предметами коллекционирования. Фигурки с большими головами и минималистичными чертами лица — это популярные персонажи фильмов, сериалов, игр, комиксов и поп-культуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые дорогие в мире Funko Pop.

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Пять самых дорогих фигурок Funko Pop

  • Вилли Вонка с напарником Умпа-Лумпа

Одной из самых редких фигурок является персонаж культового фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Главный герой истории вместе с озорным напарником Умпа-Лумпа стоят в среднем 71 000 долларов. Ограниченный тираж из десяти наборов продавали в рамках специальной акции с шоколадными плитками под брендом Funko. В 2022 году один экземпляр принес рекордную сумму — 100 000 долларов.

 

Фігурка Віллі Вонка
Willy Wonka Funko Pop за 100 000 долларов. Фото: hobbyDB
  • Механический апельсин

Герой знаменитой книги Энтони Берджеса и не менее известной экранизации Стэнли Кубрика стоит до 60 000 долларов. Алекса ДеЛарджа изготовили с жутким эффектом свечения в темноте, чтобы подчеркнуть негативную атмосферу вокруг него. На свет появилось всего 24 фигурки, что обусловило огромную стоимость.

 

Фігурка "Механічний апельсин"
Funko Pop Clockwork Orange за 60 000 долларов. Фото: Amazon
  • Железный человек Фредди

Специально для масштабного фестиваля поп-культуры San Diego Comic-Con в 2012 году изготовили 12 металлических фигурок Фредди. Одну из них удалось продать за 43 000 долларов, что обусловило место этого персонажа в перечне самых дорогих и редких Funko Pop.

 

Фігурка Залічної людини
Freddy Funko Iron Man за 43 000 долларов. Фото: hobbyDB
  • Веном Фредди

Поклонники Marvel могут приобрести любимого персонажа за несколько тысяч долларов. Он также может похвастаться ограниченным тиражом (24 набора). Один из коллекционеров приобрел фигурку за 30 800 долларов, очевидно рассчитывая на выгодную перепродажу в будущем. Высокая стоимость еще связана с ростом популярности Венома среди киноманов.

 

Фігурка Венома
Freddy Funko Venom за 30 800 долларов. Фото: Ebay
  • Бу Берри

Это добрый персонаж, которого часто изображают злым монстром. Лимитированная коллекция из 24 фигурок сделала Бу Берри редким товаром среди ценителей Funko Pop. На Comic-Con в Сан-Диего (2011 год) запустили специальную акцию, продав одно изделие за 25 000 долларов.

 

Фігурка Бу Беррі
Boo Berry Funko за 25 000 долларов. Фото: hobbyDB

Напомним, часто детям на день рождения дарят конверт с деньгами, как взрослым. Возникает вопрос, сколько принято давать в Украине. Обычно детям дарят от 500 до 1 500 грн, но сумма зависит от индивидуальных обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине хотят запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков с высоким содержанием кофеина и других стимулирующих веществ. Авторы инициативы считают, что товар вредит здоровью подростков.

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