Найдорожчі Funko Pop у світі – скільки треба віддати за іграшки (фото)

Фігурки Funko Pop. Фото: Pexels

Чимало українців знають про існування фігурок Funko Pop. Хтось вважає їх звичайними ляльками чи іграшками, а для когось вони є предметами колекціонування. Фігурки з великими головами та мінімалістичними рисами обличчя — це популярні персонажі фільмів, серіалів, ігор, коміксів і поп-культури.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найдорожчі у світі Funko Pop.

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Віллі Вонка з напарником Умпа-Лумпа

Однією з найрідкісніших фігурок є персонаж культового фільму "Віллі Вонка та шоколадна фабрика". Головний герой історії разом із пустотливим напарником Умпа-Лумпа коштують в середньому 71 000 доларів. Обмежений тираж із десяти наборів продавали в рамках спеціальної акції з шоколадними плитками під брендом Funko. У 2022 році один екземпляр приніс рекордну суму — 100 000 доларів.

Willy Wonka Funko Pop за 100 000 доларів. Фото: hobbyDB

Механічний апельсин

Герой знаменитої книги Ентоні Берджеса і не менш відомої екранізації Стенлі Кубрика коштує до 60 000 доларів. Алекса ДеЛарджа виготовили з моторошним ефектом світіння у темряві, аби підкреслити негативну атмосферу навколо нього. На світ з’явилося лише 24 фігурки, що зумовили величезну вартість.

Funko Pop Clockwork Orange за 60 000 доларів. Фото: Amazon

Залізна людина Фредді

Спеціально для масштабного фестивалю поп-культури San Diego Comic-Con у 2012 році виготовили 12 металевих фігурок Фредді. Одну з них вдалося продати за 43 000 доларів, що зумовило місце цього персонажу в переліку найдорожчих і рідкісних Funko Pop.

Freddy Funko Iron Man за 43 000 доларів. Фото: hobbyDB

Веном Фредді

Шанувальники Marvel можуть придбати улюбленого персонажа за кілька тисяч доларів. Він також може похвалитися обмеженим тиражом (24 набори). Один із колекціонерів придбав фігурку за 30 800 доларів, очевидно розраховуючи на вигідний перепродаж у майбутньому. Висока вартість ще пов’язана зі зростанням популярності Венома серед кіноманів.

Freddy Funko Venom за 30 800 доларів. Фото: Ebay

Бу Беррі

Це добрий персонаж, якого часто зображають злим монстром. Лімітована колекція з 24 фігурок зробила Бу Беррі рідкісним товаром серед поціновувачів Funko Pop. На Comic-Con у Сан-Дієго (2011 рік) запустили спеціальну акцію, продавши один виріб за 25 000 доларів.

Boo Berry Funko за 25 000 доларів. Фото: hobbyDB

Нагадаємо, часто дітям на день народження дарують конверт із грошима, як дорослим. Постає питання, скільки прийнято давати в Україні. Зазвичай дітям дарують від 500 до 1 500 грн, але сума залежить від індивідуальних обставин.

Також ми писали, що в Україні хочуть заборонити продаж неповнолітнім енергетичних напоїв із високим вмістом кофеїну та інших стимулюючих речовин. Автори ініціативи вважають, що товар шкодить здоров’ю підлітків.