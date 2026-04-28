Налог на доходы: Шуляк рассказала, какую ставку хотят утвердить для арендодателей

В Украине хотят утвердить налоговые льготы для владельцев недвижимого имущества, которые сдают жилье в аренду. Закон предусматривает уплату почти четверти от суммы дохода, однако очень небольшая часть населения начисляет деньги в государственный бюджет. Чтобы это исправить, предполагается снижение налоговой нагрузки.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Ставка налога на доходы с аренды

Согласно статье 167 Налогового кодекса, украинцы должны начислять 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора на свои доходы. В частности на средства, полученные от сдачи недвижимого жилья в аренду. Это обязательство действует давно, но мизерный процент арендодателей его выполняют.

"Существует система штрафов, система уведомления через риелторов и нотариусов в налоговые органы. То есть это действующее законодательство. Но понимаем, что налоговую нагрузку нужно снижать... Единственное что, мы хотели сделать 7%", — уточнила Шуляк.

Однако из-за принятия решения по требованию Международного валютного фонда о сохранении ставки 5% военного сбора пришлось подать правку на уменьшение НДФЛ с 18% до 5%. В случае положительного голосования украинцам придется начислять в госбюджет всего 10% налога вместо 23%.

В Украине нет эффективного механизма или инструмента, который бы помог настроить стабильную уплату налога с доходов от аренды недвижимости. Однако уменьшение финансовой нагрузки может стимулировать арендодателей выполнять свой долг.

Кто платит налоги с аренды

Статья 170 НКУ говорит, что налоговым агентом арендодателя при начислении дохода является непосредственно арендатор. Однако если речь идет о физическом лице, а не самозанятом, то пополнять госбюджет средствами должен владелец недвижимого имущества.

Ему нужно самостоятельно уплачивать НДФЛ и военный сбор в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала, а сумму финансового обязательства по результатам года надо отражать в годовой декларации.

Также нотариусы направляют информацию о заключении договора аренды контролирующему органу по налоговому адресу арендодателя. За нарушение порядка или сроков представления этих сведений риелтор несет финансовую ответственность в размере 1020 грн.

Что еще нужно знать украинцам

