Главная Экономика Для некоторых украинцев хотят снизить налоги: кто может избежать ставки 23%

Для некоторых украинцев хотят снизить налоги: кто может избежать ставки 23%

Дата публикации 28 апреля 2026 14:10
Налог на доходы: Шуляк рассказала, какую ставку хотят утвердить для арендодателей
Налоги на доход от аренды квартиры. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине хотят утвердить налоговые льготы для владельцев недвижимого имущества, которые сдают жилье в аренду. Закон предусматривает уплату почти четверти от суммы дохода, однако очень небольшая часть населения начисляет деньги в государственный бюджет. Чтобы это исправить, предполагается снижение налоговой нагрузки.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Ставка налога на доходы с аренды

Согласно статье 167 Налогового кодекса, украинцы должны начислять 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора на свои доходы. В частности на средства, полученные от сдачи недвижимого жилья в аренду. Это обязательство действует давно, но мизерный процент арендодателей его выполняют.

"Существует система штрафов, система уведомления через риелторов и нотариусов в налоговые органы. То есть это действующее законодательство. Но понимаем, что налоговую нагрузку нужно снижать... Единственное что, мы хотели сделать 7%", — уточнила Шуляк.

Однако из-за принятия решения по требованию Международного валютного фонда о сохранении ставки 5% военного сбора пришлось подать правку на уменьшение НДФЛ с 18% до 5%. В случае положительного голосования украинцам придется начислять в госбюджет всего 10% налога вместо 23%.

В Украине нет эффективного механизма или инструмента, который бы помог настроить стабильную уплату налога с доходов от аренды недвижимости. Однако уменьшение финансовой нагрузки может стимулировать арендодателей выполнять свой долг.

Кто платит налоги с аренды

Статья 170 НКУ говорит, что налоговым агентом арендодателя при начислении дохода является непосредственно арендатор. Однако если речь идет о физическом лице, а не самозанятом, то пополнять госбюджет средствами должен владелец недвижимого имущества.

Ему нужно самостоятельно уплачивать НДФЛ и военный сбор в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала, а сумму финансового обязательства по результатам года надо отражать в годовой декларации.

Также нотариусы направляют информацию о заключении договора аренды контролирующему органу по налоговому адресу арендодателя. За нарушение порядка или сроков представления этих сведений риелтор несет финансовую ответственность в размере 1020 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто платит налог на роскошь в Украине и какие ставки действуют в 2026 году. Транспортный налог распространяется на автомобили стоимостью более 375 размеров минимальной зарплаты. А налог на недвижимое имущество применяют к объектам с избыточной площадью.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может быть наследником в Украине и сколько средств надо платить с полученного имущества. В 2026 году действуют три ставки налога в зависимости от родственных связей и резидентства. Срок начисления — до 1 августа отчетного года.

налоги доходы аренда жилья
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
