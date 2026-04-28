Податок на доходи: Шуляк розповіла, яку ставку хочуть затвердити для орендодавців

Податки на дохід від оренди квартири. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть затвердити податкові пільги для власників нерухомого майна, які здають житло в оренду. Закон передбачає сплату майже чверті від суми доходу, однак дуже невелика частина населення нараховує кошти в державний бюджет. Аби це виправити, передбачається зниження податкового навантаження.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповіла голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Ставка податку на доходи з оренди

Згідно зі статтею 167 Податкового кодексу, українці повинні нараховувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору на свої доходи. Зокрема на кошти, отримані від здавання нерухомого житла в оренду. Це зобов'язання діє давно, але мізерний відсоток орендодавців його виконують.

"Існує система штрафів, система повідомлення через рієлторів і нотаріусів у податкові органи. Тобто це діюче законодавство. Але розуміємо, що податкове навантаження потрібно знижувати… Єдине що, ми хотіли зробити 7%", — уточнила Шуляк.

Однак через попереднє ухвалення рішення на вимогу Міжнародного валютного фонду про збереження ставки 5% військового збору довелося подати правку на зменшення ПДФО з 18% до 5%. У разі позитивного голосування українцям доведеться нараховувати в держбюджет всього 10% податку замість 23%.

Читайте також:

В Україні немає ефективного механізму або інструменту, який би допоміг налаштувати стабільну сплату податку з доходів від оренди нерухомості. Однак зменшення фінансового навантаження може стимулювати орендодавців виконувати свій обов'язок.

Хто сплачує податки з оренди

Стаття 170 ПКУ говорить, що податковим агентом орендодавця під час нарахування доходу є безпосередньо орендар. Проте якщо йдеться про фізичну особу, а не самозайняту, то поповнювати держбюджет коштами повинен власник нерухомого майна.

Йому потрібно самостійно сплачувати ПДФО та військовий збір протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу, а суму фінансового зобов'язання за результатами року треба відображати у річній декларації.

Також нотаріуси надсилають інформацію про укладання договору оренди контролюючому органу за податковою адресою орендодавця. За порушення порядку або строків подання цих відомостей рієлтор несе фінансову відповідальність у розмірі 1020 грн.

Що ще варто знати українцям

