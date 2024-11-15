Отчетность ФЛП — предпринимателей обяжут отчитываться о задолженности по зарплате

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Минэкономики предлагает, чтобы предприятия, у которых задолженность по зарплате, отчитывались о ней. Кроме того, ФЛП, которые нанимают работников, также будут отчитываться.

Об этом говорится в проекте закона на сайте ФПУ.

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Что предполагается в законопроекте

Проект предусматривает, что работодатель (работодатель — физическое лицо) должен уведомить Гоструд о наличии задолженности по заработной плате, если срок выплаты заработной платы превышает 30 календарных дней.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня Государственная служба статистики Украины ввела форму государственного статистического наблюдения, которая требует от юридических лиц ежемесячно представления отчетов о задолженности по заработной плате в органы Госстата.

Однако этот приказ не содержит четкого перечня предприятий, которые должны представлять отчеты, и он не предусматривает обязанности физических лиц-предпринимателей подавать отчеты, даже если у них есть наемные работники и задолженность по заработной плате. Авторы проекта утверждают, что это приводит к неполноте информации и усложняет оперативное реагирование на случаи нарушения трудовых прав.

Также предполагается, что компании должны подавать информацию о наличии задолженности по заработной плате. Кроме того, компании, у которых нет задолженности, освобождаются от этой ответственности.

"Введение обязанности представлять отчетность только работодателями, имеющими задолженность по заработной плате, будет способствовать более адресному реагированию на проблемы с задолженностью и обеспечению защиты прав работников", — говорится в документе.

Еще с начала полномасштабной войны Госстат перестал публиковать большинство информации. В частности, сейчас отсутствуют данные по задолженности по зарплате. Согласно последним данным за 2021 год, задолженность составляла 4 млрд гривен, большинство из которых принадлежало предприятиям в стадии ликвидации.

Напомним, в Украине уже давно борются с "теневым" бизнесом. Но некоторые предприниматели отказываются заключать трудовые договоры, поскольку они не хотят платить налоги за наемных работников, несмотря на высокие штрафы. Другими словами, это значительное нарушение законодательства, поскольку они неофициально нанимают работников.

Также мы писали, что ведение бизнеса неправильно может привести к значительным финансовым потерям. ФЛП штрафуют за простые ошибки, причем штрафы значительны. К примеру, за несвоевременную подачу декларации и уплату налогов также предусмотрено наказание.