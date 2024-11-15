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Для ФОПів з'являться нові правила звітності — що відомо

15 листопада 2024 15:32
Володимир Мололкін - редактор
Звітність ФОП — підприємців зобов'яжуть звітувати про заборгованість по зарплаті
Гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Мінекономіки пропонує, щоб підприємства, у яких є заборгованість із зарплати, звітували про неї. Крім того, ФОПи, які наймають працівників, також будуть звітувати.

Про це йдеться у проєкті закону на сайті ФПУ.

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Що передбачається у законопроєкті

Проєкт передбачає, що роботодавець (роботодавець — фізична особа) повинен повідомити Держпраці про наявність заборгованості із заробітної плати, якщо термін виплати заробітної плати перевищує 30 календарних днів.

Як зазначено в пояснювальній записці, на сьогодні Державна служба статистики України запровадила форму державного статистичного спостереження, яка вимагає від юридичних осіб щомісяця подання звітів про заборгованість із заробітної плати до органів Держстату.

Однак цей наказ не містить чіткого переліку підприємств, які повинні подавати звіти, і він не передбачає обов’язку фізичних осіб-підприємців подавати звіти, навіть якщо вони мають найманих працівників і заборгованість із заробітної плати. Автори проєкту стверджують, що це призводить до неповноти інформації та ускладнює оперативне реагування на випадки порушення трудових прав.

Також передбачається, що компанії повинні подавати інформацію про наявність заборгованості із заробітної плати. Крім того, компанії, у яких немає заборгованості, звільняються від цієї відповідальності.

"Запровадження обов’язку подавати звітність лише роботодавцями, які мають заборгованість із заробітної плати сприятиме більш адресному реагуванню на проблеми із заборгованістю і забезпеченню захисту прав працівників", — йдеться в документі.

Ще з початку повномасштабної війни Держстат припинив публікувати більшість інформації. Зокрема, зараз відсутні дані щодо заборгованості з зарплати. Згідно з останніми даними за 2021 рік, заборгованість становила 4 млрд гривень, більшість з яких належала підприємствам у стадії ліквідації.

Нагадаємо, в Україні вже давно борються з "тіньовим" бізнесом. Але деякі підприємці відмовляються укладати трудові договори, оскільки вони не хочуть платити податки за найманих працівників, попри високі штрафи. Іншими словами, це значне порушення законодавства, оскільки вони неофіційно наймають працівників.

Також ми писали, що ведення бізнесу неналежним чином може призвести до значних фінансових втрат. ФОПів штрафують за прості помилки, причому штрафи значні. Наприклад, за невчасну подачу декларації та сплату податків також передбачено покарання.

зарплати ФОП борги законопроєкт підприємці

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