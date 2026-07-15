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Главная Экономика Детский лагерь: каким требованиям должны соответствовать территория и пляж учреждения

Детский лагерь: каким требованиям должны соответствовать территория и пляж учреждения

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 16:10
Летний лагерь для детей: какой должна быть территория учреждения
Требования к территории детских лагерей в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Летние каникулы уже начались, а это значит, что многие дети вскоре отправятся в лагеря на отдых и оздоровление. Чтобы этот период остался для ребенка приятным воспоминанием, родителям важно заранее проверить условия проживания и убедиться, что место отдыха безопасно.

О том, каким требованиям должна соответствовать территория детских лагерей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Какой должна быть территория детского лагеря

Территория лагеря должна быть опрятной, чистой и ухоженной. Важную роль играет и озеленение. Растения должны занимать не менее 60% территории, а если учреждение расположено в лесной или парковой зоне — не менее 50%.

Вокруг лагеря должна быть предусмотрена зеленая защитная зона: не менее 2 метров по периметру и от 3 метров со стороны улицы. Также существуют требования к расположению хозяйственных объектов:

  • туалеты должны быть расположены не ближе чем в 50 метрах от жилых корпусов и столовой;
  • мусорные контейнеры должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от мест, где находятся дети.
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Какой должна быть территория детского лагеря. Фото: Скриншот/Госпродпотребслужба

Требования к лагерям с возможностью отдыха у водоемов

Купание и пребывание у воды должны происходить только с соблюдением правил безопасности. Пляж должен иметь достаточно места для детей — не менее половины от общего количества отдыхающих в лагере. На его территории должны быть предусмотрены:

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  • один туалет на 75 детей;
  • один питьевой фонтанчик на 100 детей;
  • одна кабинка для переодевания на каждые 75 детей.
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Как организовать безопасный пляж для детей. Фото: Скриншот/Госпродпотребслужба

Перед началом летнего сезона воду в водоеме необходимо проверить, а во время отдыха такие исследования должны проводиться каждые две недели.

Правила безопасного купания в детских лагерях

Купание разрешается только при благоприятной погоде и безопасных условиях. При этом температура воды должна быть не ниже 20 градусов, а воздуха — не ниже 23 градусов.

Для детей, которые ещё не умеют плавать, формируют небольшие группы — не более 10 человек. Перед купанием всех отдыхающих должны ознакомить с основными правилами поведения у воды.

Таким образом, перед выбором детского лагеря родителям стоит обратить внимание не только на программу отдыха, но и на то, насколько заведение заботится о комфорте и безопасности детей.

Ранее Новини.LIVE писали, что, планируя летний отдых с детьми, важно выбрать место, где всем будет комфортно. Не каждый курорт подходит для семей: плохая погода, долгая дорога, слабая инфраструктура или опасная местность могут легко испортить отпуск.

Также Новини.LIVE рассказывали, что летние каникулы — это время веселья для детей и новых забот для родителей. Если поездка на море или в лагерь не вписывается в бюджет, не стоит расстраиваться. В Киеве тоже можно найти много интересных мест и развлечений для детей любого возраста.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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