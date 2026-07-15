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Головна Економіка Табір для дітей: яким вимогам має відповідати територія та пляж закладу

Табір для дітей: яким вимогам має відповідати територія та пляж закладу

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Дата публікації: 15 липня 2026 16:10
Літній табір для дітей: якою має бути територія закладу
Вимоги до території дитячих таборів в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Літні канікули вже розпочались, а це означає, що багато дітей незабаром поїдуть у табори на відпочинок та оздоровлення. Щоб цей період залишився для дитини приємним спогадом, батькам важливо заздалегідь перевірити умови проживання та переконатися, що місце відпочинку є безпечним.

Про те, яким вимогам повинна відповідати територія дитячих таборів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу

Якою повинна бути територія дитячого табору

Територія табору має бути охайною, чистою та добре доглянутою. Важливу роль відіграє й озеленення. Рослини повинні займати щонайменше 60% території, а якщо заклад розташований у лісовій або парковій зоні — не менше 50%.

Навколо табору має бути передбачена зелена захисна зона: не менше 2 метрів по периметру та від 3 метрів зі сторони вулиці. Також є вимоги до розташування господарських об’єктів:

  • вбиральні мають бути розташовані не ближче ніж за 50 метрів від житлових корпусів та їдальні;
  • сміттєві контейнери повинні знаходитися на відстані щонайменше 20 метрів від місць, де перебувають діти.
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Якою має бути територія дитячого табору. Фото: Скриншот/Держпродспоживслужба

Вимоги для таборів з можливістю відпочинку біля водойм

Купання та перебування біля води має проходити лише з дотриманням правил безпеки. Пляж повинен мати достатньо місця для дітей — не менше половини від загальної кількості відпочивальників у таборі. На його території мають бути передбачені:

Читайте також:
  • один туалет на 75 дітей;
  • один питний фонтанчик на 100 дітей;
  • одна кабінка для переодягання на кожні 75 дітей.
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Як організувати безпечний пляж для дітей. Фото: Скриншот/Держпродспоживслужба

Перед початком літнього сезону воду у водоймі мають перевірити, а під час відпочинку такі дослідження повинні проводитися кожні два тижні.

Правила безпечного купання в таборах для дітей

Купання дозволяється лише за сприятливої погоди та безпечних умов. При цьому температура води має бути не нижчою за 20 градусів, а повітря — не нижчою за 23 градуси.

Для дітей, які ще не вміють плавати, формують невеликі групи — не більше 10 осіб. Перед купанням усіх відпочивальників мають ознайомити з основними правилами поведінки біля води. 

Тож перед вибором дитячого табору батькам варто звернути увагу не лише на програму відпочинку, а й на те, наскільки заклад дбає про комфорт і безпеку дітей.

Раніше Новини.LIVE писали, що плануючи літній відпочинок із дітьми, важливо обрати місце, де всім буде комфортно. Не кожен курорт підходить для сімей: погана погода, довга дорога, слабка інфраструктура чи небезпечна місцевість можуть легко зіпсувати відпустку.

Також Новини.LIVE розповідали, що літні канікули — це час веселощів для дітей і нових турбот для батьків. Якщо поїздка на море чи в табір не входить у бюджет, не варто засмучуватися. У Києві теж можна знайти багато цікавих місць і розваг для дітей будь-якого віку.

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Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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