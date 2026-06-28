Де відпочити з дітьми в Києві влітку: найкращі варіанти до 500 грн у 2026 році

Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку
Літні канікули — це завжди радість для дітей, але додаткові клопоти для батьків. Питання куди піти з дітьми тепер постає не лише на вихідних, а чи не щодня. Багатьох рятує поїздка на море чи в дитячий табір, але це дорого і лише на кілька тижнів. Однак, у великому місті завжди є розваги, які зацікавлять дітей різного віку.
Новини.LIVE розповідають, куди піти з дітьми в Києві за невеликі гроші.
Відпочинок біля води
Рятуватися від спеки завжди найкраще біля води. У Києві для цього є річка Дніпро. Для купання, або ж засмаги чи ігор на пляжі є три найпопулярніші локації:
- Гідропарк,
- Труханів острів та Дніпровська набережна,
- Оболонська набережна.
На кожній з цих локацій є декілька пляжів, зони для відпочинку, дитячі майданчики, розваги на воді тощо. Прохід до води повністю безкоштовний.
Якщо ж вам до вподоби басейни, то вибір у столиці великий і все залежить від вашого гаманця. Одні з найпопулярніших для відпочинку з дітьми, це:
- "Пірс 39" на ВДНГ,
- Sky Family Park (ТРЦ SkyMall).
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Ціни на "Пірс 39" на ВДНГ влітку 2026. Фото: скриншот
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Ціни на басейн в Sky Family Park влітку 2026. Фото: скриншот
Дитячі розваги в Києві
Окрім розваг біля води у столиці є багато цікавих місць де можна погуляти з дітьми і отримати нові емоції. Варто відвідати:
- зоопарк (дитячий квиток 225 грн),
- динопарк (дитячий квиток 200 грн),
- океанаріум (дитячий квиток 329 грн),
- музей медуз (дитячий квиток 249 грн).
Крім того, цікавою пригодою стане поїздка на Дитячу залізницю або в Музей авіації чи Музей історії пожежної техніки.
Якщо діти люблять творчі активності, то можна відвідати найбільшу пісочницю в Києві — простір "Безлад" з зоною магнітів, мольбертів, бібліотекою та кавʼярнею. Цікавим для ігор та святкувань днів народжень є Epiland — батути, лабіринти та атракціони.
Також за літо можна познайомити дітей з особливостями різних професій, відкривши для них Місто професій Kidlandia.
Додамо, що актуальні ціни варто переглядати в день відвідування. Також у багатьох місцях діють знижки для дітей військових.
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Також Новини.LIVE розповідали, тим, хто плануєте літню відпустку з дітьми, важливо заздалегідь обрати місце для відпочинку. Не кожен популярний курорт однаково зручний для сімей. Погана погода, довга дорога, слабка інфраструктура чи небезпечна місцевість можуть зіпсувати поїздку і дорослим, і дітям.