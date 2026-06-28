Где отдохнуть с детьми в Киеве летом: лучшие варианты до 500 грн в 2026 году

Где отдохнуть с детьми в Киеве летом. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Летние каникулы — это всегда радость для детей, но дополнительные хлопоты для родителей. Вопрос о том, куда пойти с детьми, теперь возникает не только по выходным, а чуть ли не каждый день. Многих спасает поездка на море или в детский лагерь, но это дорого и всего на несколько недель. Однако в большом городе всегда есть развлечения, которые заинтересуют детей разного возраста.

Новини.LIVE рассказывают, куда пойти с детьми в Киеве за небольшие деньги.

Отдых у воды

Спасаться от жары всегда лучше всего у воды. В Киеве для этого есть река Днепр. Для купания, загара или игр на пляже есть три самых популярных места:

Гидропарк, Труханов остров и Днепровская набережная, Оболонская набережная.

На каждой из этих локаций есть несколько пляжей, зоны для отдыха, детские площадки, развлечения на воде и т. д. Доступ к воде полностью бесплатный.

Гидропарк в Киеве. Фото: из открытых источников

Если же вам по душе бассейны, то выбор в столице большой и всё зависит от вашего кошелька. Одними из самых популярных для отдыха с детьми являются:

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"Пирс 39" на ВДНХ,

Sky Family Park (ТРЦ SkyMall).

Цены на "Пирс 39" на ВДНХ летом 2026 года. Фото: скриншот

Цены на бассейн в Sky Family Park летом 2026 года. Фото: скриншот 1 / 2



Детские развлечения в Киеве

Помимо развлечений у воды в столице есть много интересных мест, где можно погулять с детьми и получить новые эмоции. Стоит посетить:

зоопарк (детский билет 225 грн),

динопарк (детский билет 200 грн),

океанариум (детский билет 329 грн),

музей медуз (детский билет 249 грн).

Кроме того, интересным приключением станет поездка на Детскую железную дорогу, в Музей авиации или Музей истории пожарной техники.

Детская железная дорога в Киеве. Фото: из открытых источников

Музей истории пожарной техники. Фото: ГСЧС в г. Киеве

Если дети любят творческие занятия, то можно посетить самую большую песочницу в Киеве — пространство "Безлад" с зоной магнитов, мольбертов, библиотекой и кафе. Интересным местом для игр и празднования дней рождения является Epiland — батуты, лабиринты и аттракционы.

Пространство «Безлад». Фото: из открытых источников

Также летом можно познакомить детей с особенностями различных профессий, открыв для них Город профессий Kidlandia.

Добавим, что актуальные цены стоит проверять в день посещения. Также во многих местах действуют скидки для детей военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE писали, где украинцам отдохнуть в Европе. Мы подобрали пять популярных недорогих курортов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что тем, кто планирует летний отпуск с детьми, важно заранее выбрать место для отдыха. Не каждый популярный курорт одинаково удобен для семей. Плохая погода, долгая дорога, слабая инфраструктура или опасная местность могут испортить поездку и взрослым, и детям.