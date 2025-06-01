Поддержка украинцев старше 65 лет — сколько денег в месяц можно получать в 2025

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане, которые достигли 65-летнего возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Ее объем определяется в соответствии с прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

О том, какие выплаты гарантирует государство украинцам после 65 лет, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Право на такую помощь имеют люди в возрасте от 65 лет, которые не получают пенсию, а также лица с инвалидностью. Кроме того, ею могут воспользоваться граждане, которые не пользуются никакими другими социальными или пенсионными выплатами, а также представители малообеспеченных слоев населения.

Социальные выплаты предусмотрены не только для граждан Украины, которые постоянно проживают на ее территории. На помощь также могут претендовать иностранцы, лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине, а также беженцы, люди, нуждающиеся в дополнительной защите, и граждане Польши, которые сейчас находятся в Украине.

Размер государственной поддержки привязан к уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году он составляет:

2 361 грн (100%) — для людей с инвалидностью I группы;

1 888 грн (80%) — для людей с инвалидностью II группы;

1 416 грн (60%) — для людей с инвалидностью III группы;

1 180 грн (50%) — для представителей духовенства;

708 грн (30%) — для граждан в возрасте от 65 лет.

Как оформить выплаты

Чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения и предоставить пакет документов:

заявление;

паспорт;

трудовую книжку;

налоговый номер;

декларацию о доходах и информацию о составе семьи.

В соответствии с постановлением КМУ № 261, помощь назначается на разные сроки. Людям с инвалидностью — на период, когда продолжается установленная группа нетрудоспособности, а гражданам в возрасте от 65 лет — без ограничений во времени, то есть пожизненно.

Ранее мы писали, что после индексации часть пенсионеров потеряла ежемесячные доплаты по возрасту — их пенсии превысили установленный лимит, при котором такие доплаты не начисляются.

Также мы рассказывали, что хотя пенсии не облагаются налогом, из них могут удерживать средства на основании судебных решений или исполнительных документов. Это касается, в частности, алиментов, возврата излишне начисленных сумм или компенсации нанесенного ущерба.