Підтримка українців старше 65 років — скільки грошей на місяць можна отримувати у 2025

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни, які досягли 65-річного віку, але не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Її обсяг визначається відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про те, які виплати гарантує держава українцям після 65 років, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на виплати та який їх розмір у 2025 році

Право на таку допомогу мають люди віком від 65 років, які не отримують пенсію, а також особи з інвалідністю. Крім того, нею можуть скористатися громадяни, які не користуються жодними іншими соціальними чи пенсійними виплатами, а також представники малозабезпечених верств населення.

Соціальні виплати передбачені не лише для громадян України, які постійно проживають на її території. На допомогу також можуть претендувати іноземці, особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні, а також біженці, люди, що потребують додаткового захисту, і громадяни Польщі, які наразі перебувають в Україні.

Розмір державної підтримки прив’язаний до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році він становить:

2 361 грн (100%) — для людей з інвалідністю I групи;

1 888 грн (80%) — для людей з інвалідністю II групи;

1 416 грн (60%) — для людей з інвалідністю III групи;

1 180 грн (50%) — для представників духовенства;

708 грн (30%) — для громадян віком від 65 років.

Як оформити виплати

Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та надати пакет документів:

заяву;

паспорт;

трудову книжку;

податковий номер;

декларацію про доходи та інформацію про склад сім’ї.

Відповідно до постанови КМУ № 261, допомога призначається на різні терміни. Людям з інвалідністю — на період, коли триває встановлена група непрацездатності, а громадянам віком від 65 років — без обмежень у часі, тобто довічно.

Раніше ми писали, що після індексації частина пенсіонерів втратила щомісячні доплати за віком — їх пенсії перевищили встановлений ліміт, за якого такі доплати не нараховуються.

Також ми розповідали, що хоча пенсії не оподатковуються, із них можуть утримувати кошти на підставі судових рішень чи виконавчих документів. Це стосується, зокрема, аліментів, повернення зайво нарахованих сум або компенсації завданих збитків.