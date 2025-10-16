Государство может получить информацию о месте проживания некоторых украинцев — какие изменения готовит власть

Женщина держит телефон в руке. Фото: Pexels

Верховная Рада может уже на следующей неделе рассмотреть законопроект №14025. Он предусматривает налогообложение лиц, которые регулярно продают товары, оказывают бытовые услуги, сдают недвижимость или транспорт в аренду через онлайн-платформы, как в Украине, так и за рубежом.

О том, кого коснутся изменения и какие штрафы будут грозить нарушителям новых требований, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

Какие изменения готовят продавцам онлайн-платформ

Законопроект предусматривает, что банки будут предоставлять налоговой информацию о счетах подотчетных продавцов. Государство сможет получать данные пользователей платформ, включая адреса проживания и места объектов недвижимости.

Подотчетными будут пользователи платформ (физические или юридические лица), которые в течение года совершили хотя бы одну операцию или получили вознаграждение через платформу. Это касается не только украинцев, но и тех, кто сдает недвижимость в странах, подписавших международные налоговые соглашения, например, в ЕС. Подотчетными будут:

Продажа товаров. Аренда транспортных средств. Предоставление личных услуг (онлайн или очно). Аренда любой недвижимости (жилой и нежилой). Личные услуги — это услуги, которые предоставляются в течение определенного времени или выполняются по заказу пользователя платформы.

Какие данные о продавцах будут собирать платформы

Операторы платформ должны будут проверять подотчетных продавцов и собирать следующие данные:

ФИО;

дату рождения;

налоговые номера;

место жительства;

для тех, кто сдает недвижимость - адрес каждого объекта.

Отчеты о доходах будут подаваться ежегодно до 31 января за предыдущий календарный год. Если деятельность осуществляется за пределами Украины, информация предоставляется согласно международным соглашениям, таким как DPI.

Какие штрафы будут грозить нарушителям

При открытии счета подотчетный продавец должен разрешить банку предоставлять налоговой информацию об операциях без судебного решения. Это касается зачислений средств, назначения платежей, данных контрагентов и номера счета.

После вступления в силу закона, граждан, банки и онлайн-платформы будут штрафовать за такие нарушения:

Не сообщить о статусе подотчетного продавца — 680 грн; Выполнение операций до регистрации счета — 10% суммы, минимум 1700 грн; Несвоевременное уведомление банком об открытии или закрытии счёта — 680 грн; Несвоевременная подача отчетов оператором — до 100 минимальных зарплат (примерно 800 тыс. грн в 2025); Подача отчетов с ошибками или неполных данных — 0,5 минимальной зарплаты в день за одного продавца; Преждевременное удаление документов также наказывается штрафом.

Лица, совершившие не более трех продаж на сумму до 2000 евро (чуть более 97 тыс. грн) за год, могут пользоваться действующими счетами, но обязаны сообщить реквизиты платформе.

По оценке Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, повышенные требования к платформам могут ограничить доступ украинцев к ним, что может негативно повлиять на экономику. Принятие закона заложено в бюджете-2026 и предусмотрено Меморандумом с МВФ.

